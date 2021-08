„Rosenkrieg“ wegen eines Smartphones

Prozess

40-Jähriger soll iPhone gestohlen haben.

Von Brigitte Neuschäfer

Scheitert eine Ehe, hat das in aller Regel ein Nachspiel vor dem Familiengericht. Denn das ist für die Scheidung zuständig, wenn nichts mehr geht in der Partnerschaft. Weitaus seltener kommt es vor, dass so ein „Rosenkrieg“ zerstrittener Paare vor dem Strafrichter ausgetragen wird. Im Fall eines 40-jährigen Hückeswageners und seiner inzwischen von ihm getrennt lebenden Ehefrau ist das aber aktuell so. Es geht dabei um ein Smartphone . . .

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 40-jährigen Facharbeiter vor, an einem Tag im November vergangenen Jahres in der damals noch gemeinsamen Wohnung das Handy aus der Jackentasche seiner Frau gestohlen zu haben. Sie hatte ihm den Diebstahl damals auch unterstellt im Glauben, dass er, von Eifersucht getrieben, ihre Telefonverbindungen und Textnachrichten überprüfen wollte und in der Folge Anzeige bei der Polizei erstattet.

Als Angeklagter vor dem Amtsgericht in Wipperfürth bestritt der Hückeswagener das nun energisch. Seine Frau habe damals ihre Jacke mitsamt dem Handy in der Wohnung auf einen Drucker gelegt. Offenbar sei das Smartphone aber aus der Jackentasche und hinter das Gerät gerutscht. Erst rund eineinhalb Wochen später habe er es dort gefunden, da lief die Strafanzeige gegen ihn bereits.

Er habe das Handy dann zu einem Kollegen gebracht, der es wiederum seiner Tochter gegeben habe.

Warum es dazu gekommen war, konnte der 40-Jährige im Prozess nicht nachvollziehbar erklären. Jedenfalls sei er aber davon ausgegangen, dass das Handy inzwischen ihm gehöre und er deshalb damit machen könne, was er wolle. Schließlich habe seine Frau unmittelbar nach dem Verschwinden des Smartphones insgesamt mehr als 900 Euro von seinem Konto als „Wiedergutmachung“ und für den Kauf eines neuen iPhones abgehoben. Das konnte der Mann im Amtsgericht auf Nachfragen des Richters auch mit Kontoauszügen belegen.

„Vielleicht hatte es meine Frau ja auf lautlos gestellt.“

Angeklagter, auf die Frage des Richters, warum er das Handy bei der Suche nicht einmal angewählt habe

Zweifel hegte das Gericht dennoch an seinen Aussagen. Wenn das Handy an dem Tag im November verschwunden sei, hätte es sich aus Sicht des Richters angeboten, es in der Wohnung mal anzuwählen – dann hätte es hinterm Drucker ja klingeln müssen und wäre völlig mühelos aufzufinden gewesen. Die Antwort des 40-Jährigen lautete: „Vielleicht hatte es meine Frau ja auf lautlos gestellt.“

Zu einem Urteilsspruch kam es jetzt noch nicht, der Prozess wird fortgesetzt. Dann sollen Zeugen gehört werden, die zum ersten Verhandlungstag nicht geladen waren. Auch die Noch-Ehefrau des Hückeswageners soll aussagen. Außerdem der Kollege, dem der 40-Jährige das Handy, warum auch immer, gegeben hatte.