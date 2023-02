Riesige Vorfreude auf das Schützenfest 2023 in Hückeswagen

Kirmes und Rahmenprogramm für die Veranstaltung im Juli stehen größtenteils schon fest. Was bisher schon bekannt ist.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Schützen blicken auf eine lange und bewegte Geschichte zurück – kein Wunder bei einem Verein, dessen Ursprünge 1636 liegen. Dass aber wegen einer weltweiten Pandemie zwei Jahre kein regulärer Betrieb am Schießstand möglich war, vom ausgelassenen Feiern und dem Königsschießen beim Schützenfest gar nicht zu reden, dürfte in der bald 400-jährigen Historie noch nicht vorgekommen sein.

In diesem Zusammenhang freut sich der Hückeswagener Schützen-Chef Stefan Lorse, dass seit fast einem Jahr wieder halbwegs Normalität ins Vereinsleben eingekehrt ist. „Im Mai 2022 haben wir erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder an einem Schützenfest teilgenommen – in Remscheid“, sagt er. Eigentlich sollte Freitagabend die Jahresversammlung stattfinden. Corona hat aber den halben Vorstand lahmgelegt, deshalb fiel die Versammlung aus.

„Man hat deutlich gemerkt, dass die Hückeswagener das Feiern wirklich vermisst haben.“

Dennoch blickte Lorse im Telefongespräch auf das vergangene Jahr zurück – und wagte auch einen ersten Ausblick in das noch junge Jahr. „Man hat schon sehr deutlich gemerkt, dass die Hückeswagener das Feiern wirklich vermisst haben – und auch entsprechend Nachholbedarf hatten“, sagt Lorse.

Vor allem am Samstagabend, als Achim Petry, der Sohn von Wolfgang „Wolle“ Petry, auf der Bühne im Festzelt als musikalischer Top-Act für jede Menge Partyspaß gesorgt hatte, sei es „knüppelvoll“ gewesen, sagte Lorse und lachte. „Das habe ich auch noch nicht so erlebt, es war eine richtig tolle Stimmung im Zelt.“

2020 und 2021 mussten die Schützenfeste ausfallen, Sorgen habe man durchaus für 2022 gehabt, zumindest im Hinterkopf, sagte Lorse. „Wir haben das mit den Bands und der Marschmusik abgesprochen, um eine entsprechende Karenzzeit zu vereinbaren“, sagte er. Zum Glück habe man dies nicht ausnutzen müssen.

Wenn er nun an die Tage rund um den vierten Sonntag im Juli 2022 zurückdenke, dann würden vor allem zwei Gefühle überwiegen, sagte Lorse. „Man fühlte sich unbeschwert und war einfach froh, dass man viele Menschen wieder getroffen hat, die man teils für zwei Jahre nicht mehr gesehen hatte.“

Am Freitagnachmittag seien zudem eine ganze Menge ukrainischer Geflüchteter zum Seniorennachmittag eingeladen worden. „Das ist offensichtlich sehr gut angekommen, denn am Ende des Nachmittags haben sich viele sogar mit Handschlag bei uns bedankt und verabschiedet“, sagte Lorse. Da zudem auch noch das Wetter mitgespielt habe, sei das erste Schützenfest nach der Corona-Pause ein großer Erfolg gewesen.

Dementsprechend zuversichtlich blicken die Schützen jetzt auch nach vorne. „Der Termin ist natürlich wie immer das Wochenende rund um den vierten Sonntag im Juli. Die Musikgruppen sind mit einer Ausnahme bereits engagiert“, sagte Lorse. Neben der Marschmusik wird am Freitagabend neben einem DJ, der Partymusik auflegen wird, die in der Region beliebte Coverband Harry Polter spielen.

„Am Samstag haben wir, wie im Vorjahr, wieder Kärnseife aus Leichlingen engagiert. Derzeit arbeiten wir noch an einem weiteren musikalischen Highlight“, sagte Lorse. Corona sei mittlerweile weitestgehend aus den Köpfen verschwunden. „Es werden zwar im Moment wieder mehr Menschen krank, aber für die Planungen spielt es keine Rolle mehr“, sagte der Schützen-Chef.

Ein wesentlicher Teil, der das reguläre Programm zum Schützenfest ergänzt, ist natürlich die begleitende Kirmes. „Hier können sich die Besucher auf eine richtig tolle Kirmes freuen“, kündigte Lorse an. Das sei jetzt schon klar, weil die Platzmeister bereits zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr mit der Bestellung des Kirmesplatzes fertig seien. „Es wird, wie immer, einen Autoscooter geben, dazu mindestens zwei bis drei große Fahrgeschäfte – darunter den ‚Scheibenwischer‘, den wir früher schon mehrfach hatten, der aber lange nicht verfügbar war“, sagte Lorse.

Dass die Platzmeister schon so weit seien, liege auch daran, dass im Vorjahr ein neuer Autoscooter-Beschicker verpflichtet habe werden müssen. „Der wiederum hat einen eigenen Kreis an Kollegen“, sagte Lorse – und das habe dann dazu geführt, dass die Organisation sehr flott gegangen sei.

Schützenfest Hückeswagen 2023: Termin und Programm

Termin: Das Schützenfest findet in Hückeswagen immer rund um den Etapler Platz und den Festplatz hinter dem Aldi-Discounter und immer rund um den vierten Sonntag im Juli statt – in diesem Jahr von Freitag bis Montag, 21. bis 24. Juli.

Programm: Am Freitag ist der Seniorennachmittag, am Abend Livemusik, am Samstag findet der Insignienempfang statt, abends Livemusik und Feuerwerk. Am Sonntag startet das Schützenfest mit dem Frühkonzert unddem Umzug, während am Montag das Königsschießen stattfindet.