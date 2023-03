Ehemalige Realschüler wollen sich künftig häufiger sehen

Radevormwald. Der Entlassjahrgang 1958 der Städtischen Realschule hat sich zuletzt alle fünf Jahre getroffen. Nach 65 Jahren Schulabschluss kam es nun erneut zu einem Klassentreffen. Zum gemeinsamen Mittagessen fanden sich 13 Ehemalige in der Gaststätte Am Matt ein. Zwei frühere Mitschüler waren aus Westfalen beziehungsweise aus Baden angereist. Das Treffen wurde am Nachmittag mit einem Besuch im Bismarck-Zweiradmuseum in Bergerhof fortgesetzt. Nach einer Führung ging es im Museum bei Kaffee, Waffeln und Kuchen zum geselligen Teil über. Beim Betrachten alter Fotos von Schulausflügen und früheren Klassentreffen wurde so manche Erinnerung an die gemeinsame Schulzeit ausgetauscht. Es war nicht verwunderlich, dass am Ende eines gelungenen Beisammenseins der Wunsch aufkam, sich künftig in kürzeren Abständen wiederzusehen. gf