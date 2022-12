Realschüler besuchen den Kölner Weihnachtscircus

Mit zehn Bussen machte sich eine ganze Schule auf den Weg.

Eine ganze Schule auf Tour – das hatte es bei der Realschule seit 20 Jahren nicht mehr gegeben. Am Mittwochmittag aber machten sich alle Schüler und Lehrer auf nach Köln, wo gemeinsam der Weihnachtscircus an der Zoobrücke besucht wurde. Geplant worden war der Ausflug bereits im vorigen Jahr vom damaligen stellvertretenden Schulleiter Thorsten Schmalt, der inzwischen die Lenneper Albert-Schweitzer-Realschule leitet. Die Tour musste aber wegen Corona verschoben werden.

So ging es in dieser Woche in insgesamt zehn Bussen vom Brunsbachtal aus in die Domstadt, wo die Hückeswagener ein abwechslungsreiches Programm mit den Clowns Daris und Fumagalli und dem ukrainischen Clowns-Trio EquiVokee, Akrobatik und Jongleuren erwartete. Höhepunkt der Vorstellung waren sechs junge Trampolin-Artisten, die durch Wände sprangen, sowie der Illusionist Alfredo Lorenzo, der seine Mitarbeiterinnen verschwinden ließ. „Einen furiosen Auftritt bot auch der Diabolo-Künstler Chu Chuan-Ho, der in atemberaubendem Tempo gleich mehrere Diabolos beherrschte“, heißt es auf der Internetseite der Realschule. „In weihnachtlichem Ambiente gab es für jeden auch noch eine Portion Popcorn.“

Nach der zweieinhalbstündigen Vorstellung fanden alle Schüler schnell den Weg zurück zu den Bussen und machten sich müde, aber zufrieden auf den Weg zurück nach Hückeswagen, wo sie bereits von den Eltern erwartet wurden. „Dieser gelungene Schul-Ausflug ist auf jeden Fall ein Erlebnis, von dem wir noch lange sprechen werden“, versichern die Organisatoren. -büba-