„Mein Leben ist positiver geworden“

Sarah Liebich hat an der Teilnahme an der Reality-TV-Show „Temptation Island“. Wie sich das Ende ihrer Beziehung auf ihr Leben auswirkt.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Die fünfte Staffel der Sendung „Temptation Island“, an der auch die Hückeswagenerin Sarah Liebich teilgenommen hat, ist vorbei. Jeden Donnerstag wurden die zwölf Folgen im Online-Stream auf RTL+ ausgestrahlt. Für die 24-Jährige nahm die Show kein gutes Ende. „Ich bin froh, dass es jetzt ein Ende findet“, sagt die Hückeswagener im Gespräch mit unserer Redaktion. Als Paar war sie in das Abenteuer „Realityshow“ gestartet, als Single kehrte Sarah Liebich nach Hause zurück.

Von allen vier Teilnehmerinnen hatte sie am meisten einstecken müssen: Ihr damaliger Freund, Nico Legat, hatte sie vor laufender Kamera betrogen. Und das, wie sich in der Wiedersehensshow herausstellte, sogar mit Vorsatz und auf Anraten seines Managers.

Bei der Wiedersehensshow hatte Moderatorin Lola Weippert den 25-Jährigen auf den Zahn gefühlt. Doch der war weder zu einer überzeugenden Entschuldigung bereit gewesen, noch zeigte er für sein Verhalten Reue. Der Sohn des Ex-Fußballprofis Thorsten Legat erhielt daraufhin einen wahren Shit-Storm in den Sozialen Medien und ist abgetaucht. Interviewanfragen lehnt er derzeit ab.

Sarah Liebich ist auf Instagram beliebter als ihre Mitkandidatinnen

Sarah Liebich hingegen erhielt viel Zuspruch von ihren neugewonnenen Fans. Allein auf Instagram folgen ihr mittlerweile mehr als 300.000 Menschen. Damit liegt sie deutlich vor ihren Mitkandidatinnen Charline (219.000), Tatum (187.000) und Loreen (129.000). „Ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze so ein Ausmaß annimmt. Zwischendurch bin ich etwas überfordert damit“, verrät die hübsche Bankkauffrau.

Trotz der schmerzhaften Erfahrung nach zweijähriger Beziehung zieht sie das Gute aus der Sache. „Mein Leben ist eigentlich positiver geworden. Allein schon aus dem Grund, dass ich diesen Menschen los bin“, sagt sie. Nach der Ausstrahlung der Staffel machte Sarah Liebich erst einmal Urlaub auf der Ferieninsel Mallorca und bestückte ihren Instagram-Account mit Fotos und Videos vom Pool, am Strand und im eleganten Abendkleid: „Solange es mir Spaß macht, werde ich das weitermachen.“

Einen Jobwechsel plant sie nicht – als Bankkauffrau ist sie ziemlich glücklich

Aber auch ihre Heimatverbundenheit findet Platz, wie aktuelle Einträge mit ihrem Boxer-Hund Murphy auf dem Staudamm der Bever-Talsperre oder Video-Sequenzen vorm Hückeswagener Schloss beweisen. „Ich bin sehr glücklich im Städtchen und möchte auch hierbleiben“, versichert Sarah Liebich. Teilnahmen an weiteren TV-Sendungen plant sie nicht, obwohl viele Kandidaten sich nach ihrer Teilnahme bei Reality-TV-Formaten einen Karrieresprung erhoffen – beispielsweise als Influencer.

Mit Sarah Liebichs derzeitiger Popularität lässt sich leicht Geld verdienen. Ihren Job bei der Volksbank im Bergischen Land möchte die Bankkauffrau dennoch nicht an den Nagel hängen. „Ich war vorher glücklich mit meinem Beruf und bin es heute auch“, betont sie. Zudem blickt die 24-Jährige durchaus realistisch in die Zukunft und weiß, dass die derzeitige Popularität nach dem Ende der Ausstrahlung genauso schnell wieder vorbei sein kann. „In ein paar Wochen wird Ruhe einkehren“, ist Sarah Liebich überzeugt. In wenigen Monaten oder spätestens mit Beginn einer neuen „Temptation Island“-Staffel sei ihre Teilnahme an der Sendung bei den Zuschauern vergessen, glaubt sie.

Sie ist froh über dieKlarheit in der Beziehung

Am TV-Treuetest ist das ehemalige Paar definitiv gescheitert. Die Enttäuschung wird die 24-Jährige auch so schnell nicht vergessen, obwohl bei den ersten Interviews noch von Heirat und Hausbau die Rede war. Alles nur Show, wie Nico Legat im Nachhinein zugab. Die Hückeswagenerin äußerte sich froh darüber, nun Klarheit zu haben, dass Nico kein Mann ist, mit dem sie weiter ihre Zeit vergeuden will. Nach Ende der Dreharbeiten hatte sie den 25-jährigen Wermelskirchener kurzerhand vor die Tür gesetzt. Eine neue Liebe gebe es aktuell nicht. „Ich hatte jemanden kennengelernt, bin aber derzeit glücklicher Single“, verrät Sarah Liebich und klingt dabei im Gespräch mit unserer Redaktion durchaus zufrieden.

Verführungsshow

Konzept: Bei „Temptation Island“ geht es darum, die Beziehung von vier Paaren auf die Probe zu stellen. Die Paare werden getrennt in unterschiedlichen Ressorts untergebracht, wo bereits zwölf Singles des jeweils anderen Geschlechts bei wilden Partys und in romantischen Dates versuchen, die vergebenen Männer beziehungsweise Frauen zu verführen.

Ausstrahlung: Die erste Staffel wurde im März / April 2019 auf RTL und RTL+ ausgestrahlt. Seit Oktober 2022 sind die Folgen nur noch über den Online-Streamingdienst RTL+ erhältlich.

Drehort: Aufgenommen wurde die fünfte Staffel im Sommer 2022 in Portugal.

Promi-Paar: Das wohl prominenteste Paar der Staffel war Nico Legat, der Sohn des Ex-Fußballer Thorsten Legat („Kasalla“) und seine damalige Freundin Sarah Liebich. Seit 2020 waren die beiden liiert und lebten zusammen in Hückeswagen.