Raspo-Förderverein droht das Aus

Vorsitzender wird nicht erneut kandidieren.

Hückeswagen. Schwierigkeiten beim Verein der Freunde und Förderer des RSV 09 Hückeswagen waren in der Vergangenheit keine Seltenheit. Mal war es schwierig, einen Vorsitzenden zu finden, dann stand der Verein wegen des Mitgliederschwunds vor dem Aus. Seit einigen Jahren ist es zwar ruhig geworden, aber Letzteres könnte bald wieder auf der Tagesordnung stehen. Denn auf der Jahresversammlung am Donnerstag, 15. Juni, wird dringend ein Bewerber für den Vorsitz gesucht, da Amtsinhaber Sascha Bieg nach zehn Jahren aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

„Leider sieht es derzeit so aus, dass der Förderverein keinen neuen Vorsitzenden aus den eigenen Reihen besetzen kann“, schreibt Bieg in einem Brief an die Mitglieder und Unterstützer des Vereins, dessen einzige Aufgabe es ist, die Jugendabteilung des Traditionsfußballklubs finanziell zu unterstützen.

Es sei immer schwieriger geworden, motivierte Leute für die Vorstandsarbeit zu finden. So konnten schon auf der vorigen Mitgliederversammlung nur vier der acht Vorstandspositionen besetzt werden. Vakant sind die Posten des zweiten Vorsitzenden, des zweiten Kassierers und von zwei Beisitzern. Nun steht auch der Vorsitz zur Disposition.

„Wird es zeitnah keinen Nachfolger geben, wird der Förderverein wohl leider aus rechtlichen Gründen aufgelöst werden“, warnt Bieg. Zudem fehlten den Jugendteams in Zukunft wichtige Fördermittel. Er wirbt daher, dass sich jemand für den Posten des Vorsitzenden bereit erklärt – damit der Förderverein auch in Zukunft die Nachwuchskicker mit Zuschüssen unter anderem für Mannschaftsfahrten, Saisonabschlussfeiern, Trikots und Trainingsmaterialien unterstützen kann.

Die Jahresversammlung im Vereinsheim des Raspo am Sportplatz Schnabelsmühle beginnt um 19 Uhr. Neben der Vorstandswahl stehen Berichte des Vorstands und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung und Förderung der Jugendmannschaften auf der Tagesordnung. büba