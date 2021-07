Raspo einmal daheim, dreimal auswärts

Fußball

+ © Holger Battefeld RSV-Trainer Udo Siminski. © Holger Battefeld

Vier Teams des RSV 09 Hückeswagen sind am kommenden Sonntag, 14. Mai, im Einsatz. Um 11 Uhr erwartet die B-Jugend (Tabellenzweiter) den TV Dabringhausen 2 (Sechster) auf dem Sportplatz Schnabelsmühle.

Zur gleichen Zeit tritt die A-Jugend (Sechster) beim Tabellennachbarn Tura Pohlhausen (Fünfter) an. Bereits um 12.30 Uhr spielt die erste Seniorenmannschaft im Eifgenstadion in einer Begegnung der Kreisliga A gegen den TV Dabringhausen 2 – das Spiel wird in Wermelskirchen ausgetragen, weil der Platz in Dabringhausen einen Kunstrasen bekommt. Schließlich spielt noch um 15 Uhr die Zweite des RSV (Kreisliga C) beim 1. FC Klausen auf dem Blaffertsberg. büba