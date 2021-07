Rä-Te-Ma-Teng vereint Sternenkrieger

Karneval

+ © Michael Schütz Langsam schlängelt sich der von der Kolpingsfamilie organisierte Kinder-Karnevalsumzug über die Islandstraße. Kamelle gab´s reichlich. © Michael Schütz

Wer sich strategisch gut aufstellt, kann beim Rosenmontagszug in Hückeswagen viermal unter dem Kamelle-Regen stehen.

Von Sven Schlickowey

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © Roland Keusch

Der bange Blick ging – natürlich – gen Himmel. Eine gute Stunde, bevor der diesjährige Rä-Te-Ma-Teng starten sollte, begann es in Hückeswagen tatsächlich zu hageln. Wie weißes Konfetti legten sich die Hagelkörner auf die Schneereste des Vortags - und dem einen oder anderen Jecken dürfte da das Herz in die Hose gerutscht sein. Doch gegen halb zwei war der Spuk vorbei. Und als dann sogar noch die Sonne durch die Wolken lugte, war die närrische Welt in der Schloss-Stadt wieder in Ordnung.

+ Einige Wagen, vor allem aber Fußtruppen mit bunten Kostümen prägten den Rosenmontagszug, der wie immer zweimal über die Islandstraße zog. © Michael Schütz

So konnte der Kinder-Rosenmontagszug nicht nur pünktlich, sondern auch bei strahlendem Sonnenschein vom Parkplatz an der Ladestraße starten. Sitzungspräsident Tobias Bosbach von der Kolpingsfamilie räumte persönlich die Absperrungen auf Seite. Natürlich ist in Hückeswagen alles ein paar Nummern kleiner. Nicht nur im Vergleich zu den Mega-Zügen in Düsseldorf oder Köln. Neben einer guten Handvoll Fußgruppen waren diesmal sieben Wagen mit dabei - vorausgesetzt, dass man das knatternde Piaggio-Dreirad auf Position eins als „Wagen“ zählt. Mit dem Polizeiauto an der Spitze und dem Fahrzeug des Ordnungsamtes am Schluss kam der Zug sogar auf neun Wagen. Allerdings gab es von dort keine Kamelle.

Der kleine Rosenmontagszug dreht mehrfach seine Runden

Dafür ist ohne Helfer wie diese ein Karnevalszug gar nicht mehr möglich. Neben Polizei, Kreisverwaltung und Hückeswagener Ordnungsamt, das gleich in Mannschaftsstärke angetreten war, sorgten auch Feuerwehr und Rotes Kreuz für die notwendige Sicherheit. Und natürlich die zahllosen Wagenengel, die mit ihren gelben Warnwesten das Bild des Zuges mitprägten.

+ Engelchen, Teufelchen – alles war da. Vor allem warme Kostüme waren bei den gestrigen Temperaturen angesagt. © Michael Schütz

Damit nicht alles zu schnell vorbei ist, dreht der Rä-Te-Ma-Teng schon traditionell zwei Runden durch die Hückeswagener Innenstadt. Wer taktisch klug und schnell seine Position ändert, kann den Zug drei- oder gar viermal bewundern. Und natürlich auch genauso häufig Kamelle fangen.

Auf politischen Spott müssen die Narren auch in Hückeswagen nicht verzichten. Die äußerst haltbaren Markierungen der Standplätze beim letzten Altstadtfest wurden von den Gruppen genauso thematisiert wie der Sparzwang der Stadt.

Warme Ganzkörperkostüme lagen im Trend

RÄ-TE-MA-TENG ZUGWEG Vom Etapler Platz ging es über die Bahnhofstraße und schließlich die Islandstraße hinauf, links auf die Kölner Straße, „falsch herum“ durch die Weierbachstraße, einmal quer durchs Goethetal und dann nochmal die Islandstraße hoch und über die Marktstraße zum Schloss. NAME Mit Rä-Te-Ma-Teng ist der Krach gemeint, der beim ersten spontanen Kinderzug entstand, als Kinder mit Töpfen und Pfannen spontan aus dem Kolpinghaus hinter erwachsenen Musikanten herliefen.

„Jeder Jeck ist anders“ lautet das Motto der Handwerker. Und die Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft zeigte: „So bunt ist die Welt“. Die Elterinitiative für einen Schulneubau im Brunsbachtal war genauso mit dabei wie die Hückeswagener Food-sharing-Gruppe, die sich spontan vor ein paar Tagen für den Zug angemeldet hatte.

+ Suchte Darth Vader auf der Islandstraße seinen Sohn? Er fand jedenfalls mehrere Star-Trek-Fans. © Sven Schlickowey

Und der Rä-Te-Ma-Teng vereinte sogar das Unvereinbare: Beim Freundeskreis Frohnhausen marschierten unter dem Motto „Sterne über Hückeswagen“ Figuren aus Star Wars und Star Trek friedlich Seite an Seite, Borg und Sternenflotten-Offiziere neben Jedi und Padme Amidala. Und das, wo sich die Fans der beiden Science-Fiction-Serien sonst so gar nicht grün sind. Hunderte Jecken säumten den Zugweg. Und die hatten nicht weniger fantasievolle Kostüme zu bieten als die Zug-Teilnehmer. Hier standen die Nintendo-Klempner Mario und Luigi samt Prinzessin Daisy und einer Power-Up-Blume.

Ein Trend in diesem Jahr waren sicherlich Ganzkörper-Kostüme aus Fell. Die sehen nicht nur gut aus, sondern halten auch warm. Da war es dann auch egal, dass das wunderbare Wetter nicht ganz bis zum Ende hielt. Als der Zug sich zum zweiten Mal die Islandstraße raufschlängelte, fing es ganz leicht an zu schneien. Aber da war es schon zu spät, um die gute Stimmung noch zu versauen.