Radler geben Hückeswagen befriedigende Noten

Der Radweg, wie hier an der alten Bahnbrücke nahe der Alten Ladestraße, kommt bei den Fahrradfahrern gut an. Gelobt wird etwa, dass die Radwege in Hückeswagen breit sind. Es gibt dennoch Dinge, die die Radler gerne verbessert hätten.

Beim ADFC-Fahrradklimatest 2022 landete die Schloss-Stadt bundesweit auf dem zweiten Platz in ihrer Klasse.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Die Menschen in der Schloss-Stadt sind für die Verkehrswende. Das zeigt sich jedes Jahr, wenn es um die Teilnahme am Stadtradeln geht – Hückeswagen liegt kreisweit regelmäßig vorne. Doch nicht nur dann sind die Hückeswagener fleißige Radfahrer. Das betonte Eike Schmilinsky bei der Vorstellung des ADFC-Fahrradklimatests 2022 in Gummersbach. „Hückeswagen ist seit 2016 bei jedem Klimatest mit dabei gewesen“, sagte der Sprecher der Ortsgruppe Oberberg-Mitte.

Außerdem liegt die Schloss-Stadt bundesweit in der Klasse unter 20.000 Einwohnern im oberen Drittel – auf Rang 107 von 474 teilnehmenden Orten. Dass allerdings „alles im grünen Bereich“ sei, könne man aus dieser Positionierung wiederum nicht schließen.

Denn in Schulnoten ausgedrückt kommt die Schloss-Stadt auf eine 3,64 – also gerade einmal befriedigend. „Im Vergleich zu 2020 – der Klimatest wird alle zwei Jahre vorgenommen – ist hier eine leichte Verschlechterung festzustellen“, berichtete Schmilinsky. Hückeswagen liegt damit auf Landesebene auf Rang 27 unter 68 Kommunen, die weniger als 20.000 Einwohner haben. Im Kreisvergleich schneidet nur Bergneustadt besser ab: Die Kommune im Südkreis kommt auf eine Gesamtnote von 3,48. „In Hückeswagen wurden insgesamt 80 Interviews mit Fahrradfahrern geführt, die darin die Stadt in Bezug auf die Qualität für Fahrradfahrer beurteilen konnten“, erläuterte Schmilinsky.

Insgesamt sei die Entwicklung des Fahrradklimatests sehr positiv, sagt der Sprecher. „Besonders freut mich, dass diesmal alle 13 Kommunen mit im Boot waren. Man musste im Vorfeld mindestens 50 Teilnehmer finden, um in die bundesweite Wertung mit aufgenommen zu werden. Die Anzahl der Städte und Gemeinden lag 2022 bei etwa 1100, es waren 275.000 Menschen, die sich interviewen ließen“, sagte Schmilinsky.

Konzept in Rade sei fürdie Region beispielgebend

Die bundesweite Durchschnittsnote liegt bei 3,96. Die Tendenz, die bei der Erhebung deutlich geworden ist, ist, dass sich die Fahrradfahrer auf den deutschen Straßen vor allem unsicher fühlen, weil es zu schmale Radwege und zu viele auf Radstreifen parkende Autos gebe sowie die Unfallgefahr an Baustellen zu groß sei.

Für die Schloss-Stadt hätten die Befragten als positiv angegeben, dass die Radwege breit genug sowie ihre Oberfläche gut seien. „Außerdem wurde als positiv bewertet, dass nur wenige Fahrräder gestohlen würden“, berichtete Schmilinsky.

Die drei wichtigsten Negativkriterien sind, dass es in der Stadt keine öffentliche Fahrräder sowie keine Möglichkeit des Fahrradverleihs gebe und dass Einbahnstraßen nicht für den Fahrradverkehr in Gegenrichtung geöffnet seien – die Umfrage hatte allerdings vor den Entscheidungen bezüglich der Island- und Weierbachstraße stattgefunden.

„Die Beteiligung ist sehr gut, das freut uns enorm“, betonte Schmilinsky. Allerdings gebe es bei den Ergebnissen noch Luft nach oben. Zwar gebe es Leuchtturmprojekte, wie in Waldbröl, wo eine Bundesstraße zur 30er-Zone und zur Einbahnstraße umgebaut wurde. Und auch das integrierte Nahmobilitätskonzept in Radevormwald sei für die Region beispielgebend. Dafür sei die Situation etwa in Gummersbach deutlich ausbaufähig. Der Sprecher sieht indes den Willen zur Veränderung: „Der Fahrradklimatest gibt zwar ein subjektives und nicht repräsentatives Ergebnis. Aber es ist dennoch klar, dass die Region zum Fahrradland werden möchte.“

Deutliche Luft nach oben sieht auch der Hückeswagener ADFC. Es brauche mehr Bewegung in Sachen „nachhaltiger Mobilität“, wie die beiden Ortssprecher Alfons Herweg und Matthias Müssener in einer Reaktion auf die Ergebnisse betonen. „Wir sehen das Bemühen der Verwaltung, bei anstehenden Planungen auch den Radverkehr im Blick zu haben“, betonte Herweg. Müssener ergänzte: „Die Bachstraße ist ein Paradebeispiel für das mangelnde Sicherheitsgefühl der Fahrräder hier. Trotz Tempo 30 und der Rücksichtnahmen vieler Pkw- und Lkw-Fahrer – ein sicheres Fahrgefühl kann hier nicht aufkommen.“

Der Hückeswagener ADFC fordert, dass auch Kinder und Jugendliche vermehrt aufs Rad gebracht werden müssten. Auch hier sei die Sicherheit auf Radwegen entscheidend. „Eltern brauchen ein gutes Gefühl, wenn sie ihre Kinder morgens auf dem Rad zur Schule schicken“, stellt Herweg klar.

Das zu forcieren, die Gegebenheiten dafür zu schaffen sei das Ziel des ADFC. „Wir müssen ihr das Rad so attraktiv machen, dass sie später gar kein eigenes Auto mehr haben möchten“, sagte Schmilinsky.

Masterclass

Die ADFC-Ortsgruppe Oberberg-Mitte hat neben Kiel und Altes Amt Lemförde den Zuschlag erhalten, eine sogenannte DCE-Masterclass zu veranstalten. DCE steht für „Dutch Cycling Embassy“. Die DCE berät weltweit Kommunen dabei, die Radfahrinfrastruktur zu verbessern. Im Herbst soll die Masterclass stattfinden.