Radfahrer sammeln Rekorde

425 Fahrradfahrer beteiligten sich am Stadtradeln in Hückeswagen.

Hückeswagen. Als wäre die Stadt am Wochenende nicht ohnehin in Feierlaune gewesen: Die Tourismusbeauftragte Heike Rösner und Bürgermeister Dietmar Persian lieferten auf der Schlossplatz-Bühne gleich noch einen weiteren Grund zur Freude. Sie präsentierten die Ergebnisse des Stadtradelns. Und die waren mit allerhand neuen Rekorden gespickt: 425 Fahrradfahrer aus Hückeswagen hatten sich an der Aktion vom 29. Mai bis 18. Juni beteiligt – 46 mehr als im Vorjahr. „Und mehr als je zuvor“, berichtete der Bürgermeister. 32 Teams gingen an den Start – eine Mannschaft mehr als 2022.

Gemeinsam radelten die Teilnehmer 117.421 Kilometer – und knackten damit einen weiteren Rekord. Im vergangenen Jahr hatten unterm Strich noch 84.446 Kilometer gestanden. „Im Wettkampf mit Wipperfürth hatten wir leider trotzdem das Nachsehen“, verkündete Persian, „allerdings haben wir ja auch deutlich weniger Einwohner.“ Und so radelten sich die Hückeswagener im Oberbergischen Kreis auf den zweiten Platz der Rangliste – allerdings auf den ersten Platz bei den Kilometern pro Einwohner. Die Hückeswagener schafften 7,58 Kilometer pro Einwohner. Die Wipperfürther 6,44 Kilometer.

Gold für Elisabeth Müller und Robert Brüning

Einen wesentlichen Anteil an dem Erfolg hatten jene Fahrer, die am Samstag auf der Bühne mit Urkunden ausgezeichnet wurden. Elisabeth Müller legte 1258 Kilometer zurück und gewann damit die Goldmedaille in der Damenwertung – vor Petra Weschenbach (1185) und Inge Greffin (105). Wie sie sich diesen Erfolg erkläre? „Fahren“, antwortete Elisabeth Müller trocken. Im Grunde lege sie fast jeden Weg mit dem Fahrrad zurück – egal ob zur Arbeit oder zum Einkaufen. „Und bei schönem Wetter mache ich große Touren“, erzählte sie. „Ich fahre auch bei Regen.“

Auch Robert Brüning wird sich vom Wetter selten hindern lassen haben, aufs Rad zu steigen. Er holte mit 1361 Kilometern den ersten Platz bei den Herren – vor Stephan Dörschel (1271) und Jürgen Dömer (1254). Als größtes Team wurde der ATV Hückeswagen mit 57 Radlern vor der „Foodsharing“-Gruppe (40) und der Kolpingsfamilie (35) ausgezeichnet. Die meisten Kilometer sammelte der ATV (22.435), vor dem „ADFC and friends“ (12.885) und der Kolpingsfamilie (8922). Die meisten Kilometer pro Team erreichten „ADFC and friends“. Auszeichnungen erhielten auch die Kinder. Die längste Strecke legte der neunjährige Frederic Pieczkowski mit 402 Kilometern hinter sich, vor Lorenz Werth (9) mit 302 Kilometern und Nayla Rottmann (12) mit 150 Kilometern. resa