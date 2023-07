Markus Hens kommt nie mit leeren Händen heim

Taekwondoin Markus Hens bringt von vier Wettkämpfen vier Medaillen mit nach Radevormwald.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Es liegen erfolgreiche Wochen hinter Markus Hens. Für den Taekwondo-Sportler aus dem Bergischen ging es zu vier Wettkämpfen – von allen brachte er Medaillen mit nach Hause!

Anfang März fuhr Hens nach Belgien. „In Tongeren fand der Open Challenge Cup statt“, berichtet der Taekwondoin – so die korrekte koreanische Bezeichnung. Er gewann das Finale in seiner Klasse, der Masterklasse ab 45 Jahren und über 80 Kilo, gegen den finnischen Gegner.

Eine Woche später ging es nach Eindhoven. Markus Hens nahm an der Dutch Open Championship teil – und gewann im Finale souverän gegen den Konkurrenten aus Italien.

Den Deutschen Meistertitel hat er verteidigen können

„Die beiden Wettkämpfe waren eine gute Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft“, sagt Hens. Die fand Ende April in Bielefeld statt - und Hens schaffte es wiederum in den Endkampf. Nach zwei gewonnen Runden gegen den Gegner aus Tübingen stand fest: Markus Hens ist Deutscher Meister. Damit verteidigte er seinen Titel aus 2022 - und er gewann damit gleich auch sein drittes Turnier.

2022 haben sich Regeln bei den Taekwondo-Wettkämpfen geändert. Es geht zwar noch um Treffer und Punkte, aber entscheidend sind jetzt gewonnene Kampfrunden. „Von drei Kampfrunden müssen zwei gewonnen werden. Wenn man die ersten beiden schon für sich entscheidet, findet die letzte Runde nicht mehr statt“, erklärt Hens das Prozedere. „Der Wettbewerb wird dadurch dynamischer, man muss ständig aktiv sein, nach vorne gehen. Bleibt man inaktiv, gibt’s Punkteabzug.“

Die vierte Medaille holte Markus Hens am Ende des vergangenen Monats. Am 28. und 29. Juni nahm er bei der European Masters Championship im französischen Montargis teil. Ein stark besetzter Wettkampf, sagt Hens. Hier gewann der Kampfsportler die Bronzemedaille. Im Viertelfinale traf Markus Hens auf ein Mitglied der spanischen Nationalmannschaft. Die erste Runde vergab er gegen den Gegner. Die beiden nächsten Runden entschied er für sich. Im Halbfinale traf Markus Hens auf Kodjovi Febon. Hens erkennt an: „Er ist ein sehr starker Gegner.“ Febon gewann am Ende die Championsship.

Der Altenpfleger ist nicht nur selbst Athlet, sondern auch Trainer

Im Wettkampf sind Westen und Kopf- wie Fußschutz sind mit elektronischen Sensoren ausgestattet - die es ermöglichen, die Treffer genau zu zählen. Punkterichter bewerten die Fauststöße. Für Drehfiguren gibt es Zusatzpunkte. Taekwondo ist eine Vollkontakt-Kampfsportart, da ist der Schutz immens wichtig, sagt Markus Hens. Neben Weste, Kopf- und Fußschutz gehören Schienbein-, Tiefen-, Arm- und Mundschutz dazu. „In Frankreich mussten wir sogar ein Visier tragen“, berichtet der Taekwondoin. Blessuren und Verletzungen sind dennoch nicht ausgeschlossen. „Bei den letzten Wettkämpfen gab es aber glücklicherweise nur einige blaue Flecken,“ erklärt er.

Vor Wettkämpfen intensiviert Hens das Training – von drei auf sechs bis sieben Mal in der Woche. Das absolviert er neben der Vollzeitstelle in der Altenpflege. Neben dem „normalen“ Kampfsporttraining stehen zusätzliche Einheiten für Beweglichkeit und Technik sowie für Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit auf dem Programm. „In Wettkämpfen kommt es auch auf die Kondition an“, erklärt er. Er ist dafür regelmäßig im Sportstudio Magnesia und: „Ich laufe die Treppe zum Schulbusbahnhof an der Rader Mühlenstraße hoch und runter.“ Disziplin gehöre natürlich dazu. Das sei aber etwas, was den Kampfsport generell ausmache.

Hens ist Mitglied der Taekwondo-Abteilung beim Polizeisportverein (PSV) Wuppertal, ist dort Sportler und Trainer. 2020 befand sich die Abteilung gerade in der Umbruchphase. Dann kam Corona, die Halle konnte lange wegen Baumängel und Rohrbruch nicht genutzt werden. „Heute sind wir leider nur noch wenige Mitglieder“, sagt Hens. Mit 13 Jahren begann er mit dem Taekwondo, der Sport ist seither seine Passion. „In den nächsten Wochen wird aber erst mal kürzergetreten“, erklärt der 52-Jährige. Mehr Zeit gebe es jetzt erst mal für die Familie, ein Urlaub stehe für Ende August an.

Taekwondo wird in Rade übrigens auch vom TSV Radevormwald angeboten. Der Verein stellt sich derzeit neu auf.

Taekwondo

Die Kampfsportkunst Taekwondo hat ihren Ursprung in Korea - bestehend aus Kampf und Technik (Formenlauf oder Pumsae). Sie kam 1967 nach Deutschland. Wie in allen Budo-Sportarten gilt ein besonderer Ehrenkodex. Es zählt der Respekt, die Höflichkeit voreinander.

Verbände Die zwei größten Verbände sind die International Taekwondo Federation (ITF) und die World Taekwondo Federation (WF). Die WF ist seit dem Jahr 2000 bei Olympischen Spielen zugelassen.