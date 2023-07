Die Personaldecke schrumpft weiter zusammen

Am Sonntag wird Pfarrer Berghaus verabschiedet, Dr. Dieter Jeschke wechselt Ende des Jahres in eine andere Gemeinde. So geht es in Rade für die evangelischen Gemeinden weiter.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Für die evangelischen Christen der einst selbstständigen Kirchengemeinden Remlingrade und Dahlerau waren die vergangenen Jahre von Wechseln gekennzeichnet. Die langjährige Pfarrerin Maria Kluge wurde 2018 in den Ruhestand verabschiedet. Unter ihrem Nachfolger Albrecht Keller wurde 2020 die Fusion der beiden Kirchsprengel umgesetzt – kurz darauf legte Corona das Gemeindeleben vorübergehend lahm. 2022 wechselte Pfarrer Keller wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Presbyterium in eine Wermelskirchener Gemeinde.

Die Seelsorge übernahm Pfarrer Jürgen Berghaus, doch auch diese Ära geht schon zu Ende. Am kommenden Sonntag wird der Geistliche in der Kirche in Keilbeck mit einem Gottesdienst und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein verabschiedet. Der 62-Jährige geht in den Ruhestand.

Es gibt eine Steuerungsgruppe aus den drei Gemeinden

Wie die Zukunft der Wupper-Gemeinde nun seelsorgerlich gestaltet werden soll, darüber wurde seit Monaten gesprochen. Am Dienstagabend hatten sich die Presbyteriumsvorsitzenden der drei landeskirchlichen Gemeinden erneut zusammengesetzt – neben der Wuppergemeinde sind dies die lutherische und die reformierte Gemeinde in Radevormwald. Zuletzt waren die drei Gemeinden enger zusammengerückt, auch um die Gläubigen in Remlingrade und Dahlerau, die nur noch eine halbe Pfarrstelle haben, zu unterstützen. So gibt es im Zuge der Sommerkirche beispielsweise gemeinsame Gottesdienste in verschiedenen Kirchen.

Langfristig ist die Gründung einer einheitlichen evangelischen Gemeinde vorgesehen. Dieser Prozess soll bis 2027 vorbereitet werden. „Wir haben eine Steuerungsgruppe aus den Vertretern der drei Gemeinden“, erklärt Thorsten Kleinschmidt, der Vorsitzende des Presbyteriums der Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau. Bei dem Gespräch am Dienstag ging es vor allem um den Weggang von Dr. Dieter Jeschke. Der reformierte Pfarrer wird Ende des Jahres Rade verlassen und eine neue Stelle in Velbert-Tönisheide antreten. „Davon wurden wir überrascht“, räumt Kleinschmidt ein. „Wir haben nun eine neue Ausgangslage.“

+ Dr. Dieter Jeschke verlässt Radevormwald Ende des Jahres. © Michael Schütz (mis)

Letztlich warte man auf eine Entscheidung der Rheinischen Landeskirche, wie es vor dem Hintergrund der Fusionspläne mit den Pfarrstellen in Rade weiter geht. „Ende Juli wollen wir uns in der Steuerungsgruppe noch einmal zusammensetzen“, kündigt der Presbyteriumsvorsitzende an.

Die Gläubigen in Remlingrade und Dahlerau werden auch weiterhin seelsorgerlich versorgt, versichert Thorsten Kleinschmidt. Die sonntäglichen Gottesdienste sollen durch Vertretungen gesichert werden. „Wir sind gerade dabei, viele Pfarrer anzuschreiben, ob sie bereit wären, sich hier einzubringen.“ Sollte es dann doch einmal nicht möglich sein, einen Geistlichen für einen Sonntagsgottesdienst zu gewinnen, könnte ein Mitglied der Gemeinde einen Lesegottesdienst leiten. Seelsorgerliche Handlungen wie beispielsweise Beerdigungen seien weiterhin durch Vertretungen gewährleistet.