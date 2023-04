Erstkommunion in St. Marien

Dritte Feier der katholischen Gemeinde.

Radevormwald. Am vergangenen Sonntag hat auch die dritte Gruppe der Mädchen und Jungen, die in diesem Jahr in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Josef ihre Erstkommunion begehen, das Fest der Eucharistie gefeiert.

Unter der Leitung von Diakon Burkhard Wittwer erlebten 15 Kinder diesen großen Tag. In der Corona-Pandemie hatte sich bewährt, die Feiern im kleineren Rahmen zu begehen, so blieb man in der Gemeinde dabei. In Radevormwald gingen in diesem Jahr in drei Feiern insgesamt 38 Mädchen und Jungen zur Ersten Heiligen Kommunion.

Im aktuellen Pfarrbrief weist die Gemeinde auf ein großes Glaubensfest hin, das am Sonntag, 18. Juni, ab 10 Uhr in St. Marien gefeiert werden soll. s-g