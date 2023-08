Rader Feuerwehr besucht das THW in Hückeswagen

Nachwuchskräfte durften sich ausprobieren.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald/Hückeswagen. Drei Fahrzeuge der Feuerwehr Radevormwald waren nun zu Gast auf dem Unterkunftsgelände des THW-Ortsvereins in Hückeswagen.

Nach der jüngsten Blaulichtmeile in Radevormwald im Mai – Anlass war das Jubiläum der Einheit Herbeck – nahmen die Betreuer der Jugendfeuerwehr Radevormwald mit den Betreuern der hiesigen THW-Jugendgruppe Kontakt auf. Beide Seiten zeigten sich neugierig im Bezug auf die jeweils andere Jugendarbeit und Aufgaben von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk im Allgemeinen. So besichtigten rund 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Radevormwald und deren Betreuer die Unterkunft und die Fahrzeughalle. In einem kurzen Vortrag informierten die Jugendbetreuer über die Aufgaben des THWs und die Jugendarbeit. Im Anschluss wurden die Kinder und Jugendlichen an zwei Stationen eingeteilt. Die eine Gruppe baute aus dem Einsatzgerüstsystem (EGS) des THW ein 2500 Liter fassendes Wasserbecken.

Die andere erhielten einen Einblick in die Funktion des neusten Fahrzeugzuganges im Fuhrpark: des Anhängers Netzersatzanlage 50 kVA mit Lichtmast. Die Bilanz des Besuchs: Für beide Seiten war es ein interessanter und lehrreicher Austausch. Am Ende lud die Jugendfeuerwehr dann die THW-Jugendgruppe ihrerseits ein, sich einen Dienst bei der Feuerwehr in Radevormwald anzusehen. Dieser Einladung wollen die Mitglieder des Technischen Hilfswerks in Hückeswagen gerne nachkommen.