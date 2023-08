Quadfahrer ohne Helm lebensgefährlich verletzt

Mann verlor auf der B483 bei Herweg die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Hückeswagen. Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einem schweren Unfall in Hückeswagen gekommen, bei dem sich ein 40 Jahre alter Mann lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 3.40 Uhr auf der Bundesstraße 483 bei Herweg.

Ersten Informationen der Polizei zufolge war der Hückeswagener mit seinem Quad in Richtung Hückeswagen unterwegs. „Im Bereich der Ortslage Herweg kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Gefährt nach links von der Fahrbahn ab“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. In der Folge prallte das Quad gegen einen Zaun und stürzte um. Besonders folgenschwer: Der 40-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm und wurde lebensgefährlich verletzt. Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die B483 bei Herweg gesperrt. Es kam „nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen“, so die Beamten. Die Polizei im Oberbergischen Kreis schätzt den Sachchaden auf eine Höhe rund 10.000 Euro. lho

