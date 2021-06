Pünktlichkeit ist in Ghana beim Essen wichtig

Volontärin

Die Hückeswagenerin Nina Celine Wenzel (19) berichtet im RGA exklusiv von ihrem dreimonatigen Abenteuer in Afrika.

Von Nina Celine Wenzel

Mittlerweile bin ich seit sieben Wochen hier in Accra. Damit habe ich die Hälfte meines Aufenthaltes schon hinter mir. In diesen sieben Wochen ist so viel passiert, dass ich es kaum fassen kann, dass nach wie vor weitere sieben Wochen vor mir liegen. Und selbst dann ist mein Abenteuer Afrika noch nicht vorbei, denn danach geht es ja noch weiter nach Sansibar für einen Monat.

Um erstmal bei Ghana zu bleiben, möchte ich von meinem Alltag berichten: Jeden morgen klingelt mein Wecker um 6.40 Uhr und dann heißt es aufstehen und fertigmachen für das gemeinsame Frühstück mit den anderen Volontären um 7 Uhr. Hier ist die Pünktlichkeit wichtig, auf die unsere Gast Mutter Mama Mina besteht. Ansonsten herrscht da in Ghana ein anderer Wind, so dass festgelegte Uhrzeiten nur eine „Empfehlung“ sind. Wie sagt man so schön: „In der Ruhe liegt die Kraft.“

Meistens esse ich zum Frühstück Müsli, Brot mit Avocado oder Erdnussbutter. Natürlich darf ich nicht meine morgendliche Malaria Prophylaxe Tablette vergessen. Als Nächstes geht es zu Fuß zur Tro-Tro Station und Richtung Krankenhaus. Diese 20-minütige Busfahrt kostet umgerechnet nur 30 Cent. Im Krankenhaus werfe ich mich in meinen Kasack und mache mich an die Arbeit. Hier kommt mir der wöchentliche Stationswechsel zugute, so dass ich während meines Aufenthaltes viele verschiedene Einblicke in die Arbeit im Krankenhaus erhalte. Bisher habe ich schon fünf verschiedene Stationen besucht, darunter war der Empfang. Hier arbeitet das Krankenhaus mit einem Computer-System, in dem die Patienten registriert sind und auf welches auch die Ärzte und Krankenschwestern zugreifen.

Anschließend war ich bei der sogenannten Main OPD, welche sich aus der Notaufnahme und aus dem Empfang für die Sprechstunden beim Arzt zusammensetzt. Diese Sprechstunden sind vergleichbar mit einem Besuch bei einem Hausarzt bei uns.

Als Nächstes folgten die Gynäkologie und die Pädiatrie. In der Gynäkologie durfte ich sogar bei einem Kaiserschnitt zuschauen, was super spannend für mich war, da ich zum ersten Mal bei der Geburt eines Kindes dabei war.

So schön es auch ist, neues Leben zu begrüßen, gibt es auch bedrückende Momente, in denen das Leben ganz schnell beendet ist. So kam es, dass ich mitbekommen habe, wie mitten im Wartebereich für die Main OPD eine Frau gestorben ist. Einzig und allein abgetrennt durch einen Vorhang lag sie neben trauernder Familie und wartenden Patienten.

Auf einer anderen Station habe ich mich mit den anderen Schwestern um einen alkoholkranken Patienten, der mit Lungenentzündung im Koma lag, gekümmert, welcher letztendlich nach einer Woche den Kampf um sein Leben aufgeben musste.

Das waren meine ersten Erfahrungen mit dem Tod. In diesen Momenten wusste ich nicht, wie ich mich verhalten soll, und habe versucht, mich an den Ärzten und Schwestern zu orientieren, die das Thema zwar respektvoll behandelten, aber trotzdem ihren Alltag nicht vernachlässigten.

GHANA WESTAFRIKA Ghana ist ein Staat in Westafrika mit rund 29 Millionen Einwohnern. Der Volta-Stausee ist der größte Binnensee des Landes und bis heute das größte künstliche Gewässer der Erde. Ghana ist ein tropisches Land, kennt also keine Jahreszeiten, sondern nur Regen- und Trockenzeit. SPRACHE Mit 79 verschiedenen Sprachen und Idiomen ist die Sprachvielfalt in Ghana aber ziemlich groß. Amtssprache ist Englisch. Die meisten Ghanaer lernen in der Schule noch Akan.

Solche Dinge lassen einen bewusst werden, wie wichtig es ist, sein Leben wertzuschätzen, und wie nah Geburt und Tod beieinander liegen. Mittags hole ich mir meine Portion Fried Rice mit Chicken für ungefähr 1,20 Euro. Gut gestärkt arbeite ich weiter bis 14 Uhr. Während des Tages begegnen mir immer wieder freundliche und offene Menschen, die mich fragen wie es mir geht oder wissen wollen woher ich komme.

Jeder ist interessiert, wie ich Ghana finde und welches lokale Gericht mir am besten schmeckt. Dies war am Anfang etwas ungewohnt. Trotzdem freue ich mich über jede Unterhaltung. Nachmittags wird entweder ein Mittagsschläfchen gehalten oder aber Wäsche per Hand gewaschen, mit der Hoffnung, dass es nachts nicht regnet und die Wäsche trocknen kann.

Um 18 Uhr gibt es Abendessen. Meistens bekommen wir Reis oder Nudeln mit einer leckeren Tomatensauce, wo entweder Ei oder Würstchen mit eingerührt sind. Auch, wenn wir uns hier manchmal etwas mehr Abwechslung beim Essen wünschen, freuen wir uns doch jedes Mal, wenn die rote Sauce auf den Tisch gestellt wird. Beendet wird der Tag mit gemütlichem Beisammensitzen und Kartenspielen.