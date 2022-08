Provinzial hilft Feuerwehr

Es ist Tradition bei der Provinzial Rheinland, in ihrem Geschäftsgebiet Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gefahren, insbesondere den Feuerschutz und die Brandsicherheit, zu fördern. So überreichte Michael Huhn, Leiter der Geschäftsstelle vom Etapler Platz, einen Scheck über 2600 Euro an die Freiwillige Feuerwehr der Schloss-Stadt. Verbunden war das mit einem Dank „für die selbstlose Einsatzbereitschaft zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger“.