Premiere des RSV-Osterturniers glückt

Die Spieler des RSV 09 Hückeswagen (grüne Stulpen) kämpften mit dem VfR Wipperfürth um jeden Ball. Am Ende hatten die Gastgeber aber das Nachsehen.

Beste Stimmung bei den 350 Spielern und Zuschauern in Schnabelsmühle.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Nachwuchsfußballer Etienne hatte die Niederlage schnell verdaut. Als Torwart und Mittelfeldspieler des RSV 09 Hückeswagen war er beim Osterturnier auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle im Einsatz. Doch schon nach der Vorrunde war das Turnier für die beiden Mannschaften des Gastgebers zu Ende. Sie hatte alle ihre Spiele verloren. „Es hat trotzdem Spaß gemacht“, beteuerte der Neunjährige.

Die Freude am Kicken war nicht nur auf dem Fußballplatz zu spüren. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Begegnungen am Spielfeldrand und feuerten die Kinder lautstark an. Nur mit den Entscheidungen der Schiedsrichter waren sie nicht immer einverstanden. „Die Schiedsrichter könnten besser sein, da gibt es starke Differenzen“, meinte Ricardo Esteves, Trainer des VfB Marathon Remscheid.

Dabei lief es für die Remscheider gar nicht schlecht im Turnier. Sie erreichten die Finalrunde, konnten sich jedoch keinen Platz auf dem Treppchen ergattern. Leer ging dennoch kein Spieler aus. „Es gibt Pokale und für jedes Kind eine Medaille“, betonten die Trainer und Organisatoren Steve Ehrich und Francesco Carone vom RSV. Möglich sei das durch die Sponsoren Optik Mücher und SF CarCare.

16 Mannschaften nahmen teil – Team aus Nümbrecht gewann

In der Vergangenheit hatte der RSV schon mehrere Jugend-Turniere, darunter das Nikolausturnier in der Mehrzweckhalle, erfolgreich ausgetragen. Ein Osterturnier gab es jedoch zum ersten Mal. 16 Mannschaften aus den umliegenden Städten wie Wipperfürth, Bergisch Born, Lüdenscheid und Remscheid nahmen teil. Aber auch aus Köln-Nippes, Bergneustadt, Nümbrecht und Werdohl scheute man die Anfahrt nicht. „Zu solchen Turnieren kann man auch die etwas schwächeren Spieler mitnehmen, damit sie den Spaß am Fußball nicht verlieren“, sagte Ricardo Esteves.

Damit die Wartezeit zwischen den Spielen für die Nachwuchskicker nicht zu lang wurde, hatte der RSV auf dem oberen Platz eine Torwand aufgebaut. Je nach erreichter Punktzahl gab es Fußbälle, Taschen und Trostpreise. „Beim nächsten Turnier werden wir das Angebot noch erweitern“, kündigte Jugendleiter Matthias Happel an. Die Eltern der RSV-Kinder sorgten für die Verpflegung der Gäste, während Stadionsprecher Nicolo Cocina die Spiele ansagte.

Mehr als fünf Stunden wurde gekickt. Das erste RSV-Osterturnier gewann am Ende die Mannschaft SG Nümbrecht Bröltal vor TfG Köln Nippes II. Dritter wurde der SSV Bergisch Born, auf Platz vier landete der FC Remscheid.