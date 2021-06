Preiswerte Mietwohnungen fehlen

Neubaugebiet

Im Neubaugebiet Eschelsberg sollen nun doch Mehrfamilienhäuser entstehen.

Von Karsten Mittelstädt

Grundstücke für Einfamilienhäuser gehen in Hückeswagen weg wie die berühmten warmen Semmel. Aber nicht jeder kann sich ein Eigenheim leisten. Deshalb drängt die Politik darauf, im geplanten Neubaugebiet zwischen Hallenbad und Kölner Straße auch preiswerte Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern zu bauen. Doch das könnte an den Förderbedingungen für sozialen Wohnungsbau scheitern.

Die Stadtplaner haben die Anregungen unter anderem von Ratsmitglied Horst Fink (SPD) aufgegriffen und die Pläne für das Neubaugebiet, das voraussichtlich Wohngebiet Eschelsberg heißen wird, nochmals überarbeitet. In einer ersten Planung hatte die Verwaltung Eigenheime und Mehrfamilienhäuser vorgesehen, die Mehrfamilienhäuser später aber wieder gestrichen, unter anderem, weil sich Grundstücke für Einfamilienhäuser besser vermarkten lassen.

Nun sollen neben 35 Einfamilien- auch wieder Mehrfamilienhäuser erlaubt sein. Sozialer Wohnungsbau lasse sich im Bebauungsplan aber nicht vorschreiben, erklärte der Leiter des Regionalen Gebäudemanagements Dieter Klewinghaus im Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt.

Das sieht Egbert Sabelek von den Grünen ganz anders. Seine Fraktion schlägt die Planung von Reihenhäusern vor. „Das können wir festlegen.“

Ausschussvorsitzender Hans-Jürgen Grasemann (SPD) erinnerte an die Diskussion um die geplante Bebauung Bolzplatz. Die scheiterte, weil kein Investor gefunden wurde, der Sozialwohnungen bauen wollte. Selbst die GBS winkte ab. Geschäftsführer Thomas Nebgen hatte erläutert, dass die Förderbedingungen in Hückeswagen so schlecht seien, dass sich Sozialwohnungen nicht wirtschaftlich bauen ließen.

Persian: Förderung sozialer Wohnungsbau ist grottenschlecht

Die Förderung ist regional unterschiedlich. Dass Hückeswagen mehr preiswerte Mietwohnungen braucht, ist unstrittig. Winfried Boldt (SPD) forderte: „Wir brauchen Wohnungen für Leute mit wenig Geld.“ Er könnte sich vorstellen, dass die stadteigene Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft als Bauherr auftritt. Dann müsse der soziale Wohnungsbau aber von der Stadt subventioniert werden, was nur mit Steuergeldern gehe. Auch das sei denkbar, sagte Persian. Letztlich könne es aber nur auf politischem Weg gelingen, die Landesregierung zu einer Änderung der Förderbedingungen zu bewegen. Persian: „Wir müssen uns beim Land für eine höhere Förderung einsetzen. Derzeit ist sie grottenschlecht.“

ESCHELSBERG NAME Das Baugebiet soll nach dem Flurgrundstück Eschelsberg benannt werden. Ein Name, den Ausschussvorsitzender Hans-Jürgen Grasemann für die Vermarktung nicht besonders pfiffig findet. Die Stadtverwaltung favorisiert Eschelsberg. Entschieden wird über den Namen erst später.

Die neue Planung der Stadtverwaltung, die Kerstin Brinkmann erläuterte, findet bei den Fraktionen Zustimmung, denn sie ist wesentlich flexibler. Die Erschließungsstraße, die mittels Poller eine Durchfahrt von Kölner zur Straße am Sportzentrum verhindern soll, wird aber durchgängig gebaut, so dass sie bei Bedarf geöffnet werden könnte. Neben den wieder geplanten Mehrfamilienhäusern seien auch Reihenhäuser möglich, wobei Persian in Frage stellte, ob das der richtige Standort sei. „Wir hatten schon im Weierbachblick große Schwierigkeiten, Doppelhaushälften zu vermarkten.“ Außerdem sieht der neue Plan, dessen Aufstellung einstimmig beschlossen wurde, mehr Frei- und Grünflächen vor - ebenfalls ein Wunsch der Politik.

Gebäude könnte eventuell mit Nahwärmenetz beheizt werden

Ein weiterer Vorschlag des Fachausschusses wird ebenfalls verfolgt. Möglicherweise kann das Blockheizkraftwerk im Hallenbad so erweitert werden, dass das Neubaugebiet von dort mit Wärme versorgt werden kann. „Wir haben deshalb mit der BEW gesprochen, die großes Interesse zeigt, erklärte Klewinghaus. Die BEW hat Kontakt mit der Uni Trier aufgenommen, die eine Vorstudie entwickeln könnte, ob ein sogenanntes „kaltes Nahwärmenetz“ wirtschaftlich zu betreiben wäre. Die Vorstudie würde 50 000 Euro kosten, wovon 70 Prozent gefördert werden könnten.

