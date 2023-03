Praxen haben mehr Patienten als üblich

Der Beruf des Landarztes ist bei Medizinern nicht attraktiv. Das liegt am großen bürokratischen Aufwand und den zusätzlichen Bereitschaftsdiensten. Dennoch bezeichnet die KVNO die ärztliche Versorgung in Hückeswagen und Wipperfürth als „bedarfsgerecht“.

Die ärztliche Versorgung ist offenbar gut – Aber aus Wipperfürth kommen verstärkt Anfragen und Mediziner gehen in Rente.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Wenn es um die medizinische Versorgung geht, wird Hückeswagen von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) als sogenannter Mittelbereich mit Wipperfürth zusammengefasst. Gleiches gilt in Oberberg auch für Engelskirchen (mit Lindlar), Gummersbach (mit Marienheide, Bergneustadt, Wiehl, Reichshof) sowie Waldbröl (mit Morsbach, Nümbrecht). Das bestätigt Christopher Schneider, stellvertretender Pressesprecher der KVNO. Zum Stichtag 1. Juli 2022 habe der Versorgungsgrad für Hausärzte in Hückeswagen/Wipperfürth 102,1 Prozent betragen, was „bedarfsgerecht“ sei.

„Die letzte Veröffentlichung der freien Arztsitze war im Dezember 2022, da gab es für diesen Bereich zwei“, berichtet die Hückeswagener Ärzte-Sprecherin Dr. Katja Forche. Inzwischen sind es mehr geworden, da in Wipperfürth zum Jahresende mehrere Hausärzte in den Ruhestand gegangen sind und keinen Nachfolger gefunden haben. „Bei uns in Hückeswagen sieht es schon etwas besser aus“, versichert die Ärztin von der Bachstraße. „Von den letzten fünf Kollegen, die in Ruhestand gingen, konnten vier einen Nachfolger finden.“ Da bleibe aber immer noch einer zu wenig. „Dieser Arztsitz wurde bedauerlicherweise in der Bedarfsplanung einfach ohne Ersatz gestrichen“, bemängelt Katja Forche.

Bürgermeister Dietmar Persian hält die hausärztliche Grundversorgung aktuell für gesichert. „Erfreulicherweise wird die ehemalige Praxis Fabig durch Frau Gellert und Herrn Kolloch weitergeführt“, sagt er. „Damit haben wir zurzeit – anders als beispielsweise in Wipperfürth oder Wermelskirchen – eine ausreichende Versorgung für unsere Bevölkerung.“ Das sei gut für die Patienten, aber auch für die Ärzte. Denn Ärztemangel führe immer auch zu einer extremen Mehrbelastung für die bestehenden Praxen.

Immer wieder wird der Bürgermeister gefragt, ob es nicht möglich sei, einen HNO-Arzt oder eine Augenarztpraxis in der Schloss-Stadt zu etablieren. „Das sehe ich nicht. Da sind die umliegenden Städte mit einer größeren Bevölkerung eher dran“, unterstreicht Persian. Insgesamt zeigt er sich mit der bestehenden Situation, auch was die Krankenhausversorgung in den Nachbarstädten angeht, zufrieden. „Ich finde, wir können uns da nicht beklagen.“

Allerdings werden in den nächsten zehn Jahren weitere Hausärzte in Ruhestand gehen. „Die ärztliche Versorgung insbesondere der Kassenpatienten ist auf die Kassenärztliche Vereinigung übertragen.“ Die Stadt habe hier allenfalls flankierende Aufgaben, die sie auch wahrnehme. So habe sie etwa durch die Stadtentwicklungsgesellschaft dafür gesorgt, dass die Arztpraxis Gellert / Kolloch moderne barrierefreie Räume anmieten und nutzen könne. „Damit will ich nicht ausschließen, dass die Stadt in Zukunft auch andere Möglichkeiten prüft.“ Einige Kommunen überlegen, ob sie nicht selbst eine Arztpraxis oder ein Medizinisches Versorgungszentrum betreiben sollen, um Ärzten die Last der Selbstständigkeit zu nehmen.

Katja Forche verweist darauf, dass im Bereich Hückeswagen/Wipperfürth bereits mehrere Arztsitze fehlen. „Meines Wissens sind es aktuell fünf.“ Insbesondere treffe das die Wipperfürther, die zunehmend einen neuen Hausarzt suchten und deswegen auch die Mediziner in der Schloss-Stadt anfragten. „Grundsätzlich sind wir Hückeswagener Hausärzte mit der Versorgung am Ort bereits mit überdurchschnittlichen Patientenzahlen konfrontiert und kommen in die unangenehme Situation, dass wir Patienten ablehnen müssen, die uns als Hausärzte anfragen“, bedauert die Sprecherin.

„Aktuell ist es sehr schwierig, Hausärzte zu finden, die eine Praxis übernehmen wollen“, hat sie festgestellt. Das liege sicher auch am großen bürokratischen Aufwand, der zusätzlich zur ärztlichen Arbeit geleistet werden muss. Auch die zusätzlichen Bereitschaftsdienste gelten nicht gerade als attraktiv. Und von denen fielen im ländlichen Bereich mehr an, als in den Großstädten.

Der Sprecher der KVNO kann keine belastbare Prognose abgeben, wie sich die medizinische Versorgung in Hückeswagen bzw. im Oberbergischen Kreis in den kommenden Jahren entwickeln wird. „Das ist aufgrund der vielen variablen Faktoren nicht ohne Weiteres möglich“, betont Schneider. So gebe es etwa keine feste Altersgrenze, ab der ein Arzt in Ruhestand geht. Ebenfalls lasse sich schlecht prognostizieren, in welchem Umfang sich niederlassungswillige Ärzte für eine Tätigkeit in Hückeswagen interessierten. „Hier spielen auch Standortattraktivität und infrastrukturelle Aspekte eine Rolle“, unterstreicht Schneider. „Wir behalten die Altersstruktur der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte aber im Blick.“

Hintergrund

Planung: Hintergrund Bei der Frage, wie viele Haus- und Fachärzte am Ort niedergelassen sein sollten, ist bundesweit die Bedarfsplanung die entscheidende Größe. Diese ist in der Bedarfsplanungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses verbindlich geregelt. Darin werden für sämtliche Planungsbereiche der Bundesrepublik sogenannte Verhältniszahlen (Anzahl Einwohner je Arzt) als Maßstab für eine ausgewogene Versorgung zu jeder Arztgruppe festgelegt. Und es spielen etwa die örtlichen Verkehrswege, die Topografie, die Bevölkerungsstruktur und viele weitere messbare Faktoren mit hinein.

Geltungsbereiche: Hausärztliche Planungsbereiche sind die Mittelbereiche, deren räumliche Abgrenzung das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn vornimmt. Planungsbereiche für die Arztgruppen der allgemeinen fachärztlichen Versorgungsebene sind die Kreise bzw. kreisfreien Städte. Für besonders spezialisierte Ärzte, wie Fachinternisten, gelten die größeren Raumordnungsregionen.