Porträts schmücken die Flure im Schloss

Kunst

+ © T.Kemper/Stadt Kerstin Koll ist Kunstlehrerin an der Montanusschule. Sie zeigt einige ihrer eigenen Arbeiten im Schloss. © T.Kemper/Stadt

Kunstlehrerin Kerstin Koll zeigt einige Bilder.

Die Hückeswagener Hauptschüler kennen sie, unterrichtet die Kölnerin Kerstin Koll doch Kunst an der Montanusschule. Dass sie etwas von ihrem Handwerk versteht, zeigt sie jetzt im Flur des Bürgermeister-Büros im Schloss. Denn direkt zu Beginn des neuen Jahres wird die Reihe der Bilderausstellungen im Rathaus fortgesetzt. Kerstin Koll präsentiert dort eine Reihe ihrer Porträtgemälde.

Die Kölnerin liebt seit ihrer Kindheit die Malerei. „Inspiriert wurde sie dabei vor allem von den Alten Meistern, die sie bei Schloss-Besuchen mit ihren Eltern kennengelernt hat“, berichtet Torsten Kemper von der Stadtverwaltung. Dabei habe Kerstin Koll, die am liebsten Modezeichnerin geworden wäre, die Liebe zur Kunst von ihrer Mutter geerbt. Dennoch haben ihre Eltern darauf gedrängt, dass sie einen „vernünftigen“ Beruf erlernt – so ist sie Kunstlehrerin geworden und unterrichtet heute an der Montanusschule. Werke ihrer Schüler, die unter der Aufsicht der Kunstlehrerin entstanden sind, sind seit einigen Wochen im Stadtgebiet zu sehen: Im Wahlpflichtunterricht von Kerstin Koll nahmen sich 14 Schüler der Herausforderung an, fünf Abfallbehälter aus Metall so zu gestalten, dass deren Benutzung Spaß macht. Die bunten Mülleimer – etwa mit Monstergesicht mit spitzen Zähnen und Rippen samt darunter liegendem Fast-Food-Mageninhalt – wurden inzwischen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aufgehängt.

Interessierte Besucher sind willkommen, die Bilder während der Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen.

Die Reihe der Ausstellungen im Flur des Rathauses soll fortgesetzt werden. Wer Interesse daran hat, kann sich mit Monika Winter, Tel.: (02192) 88 101 oder per E-Mail an monika.winter@hueckeswagen.de, in Verbindung setzen. büba