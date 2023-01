Polizisten werden in Olpe trainiert

Heikle Einsätze werden in den Trainingszentren der Polizei nachgestellt. Eine solche Einrichtung entsteht jetzt neu für die Region Bergisches Land und Sauerland.

Standort für neues Trainingszentrum in der Region steht fest.

Oberberg. Die Aus- und Fortbildung ist ein zentrales Element der professionellen Einsatzbewältigung bei der Polizei NRW. Mit einem eigens für die Belange der Polizei ausgelegten Trainingszentrum will die Polizei NRW die Trainingsmöglichkeiten der Kreispolizeibehörden Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Oberbergischer Kreis, Olpe und Siegen-Wittgenstein auf ein neues Niveau heben. Das Regionale Trainingszentrum (RTZ) Südwestfalen soll den Polizisten spätestens ab dem Frühjahr 2026 optimale Trainingsbedingungen für verschiedenste Einsatze bieten.

Das Innenministerium hatte die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mit der Errichtung des neuen Trainingszentrums beauftragt. Nach einer europaweiten Ausschreibung und dem daran anschließenden Vergabeverfahren unterzeichnete Jochen Hagt, Landrat des Oberbergischen Kreises, am 12. Dezember schließlich den Mietvertrag. Vermieter und Bauherr des neuen RTZ ist eine Firma aus Ibbenbüren. Die Mietdauer wurde auf 25 Jahre mit einer Option auf weitere fünf Jahre festgelegt. Damit steht auch der Standort des RTZ Südwestfalen fest: Es wird auf einem Gelände unmittelbar an der Autobahn 45 an der Anschlussstelle Olpe errichtet und ist damit für alle beteiligten Behörden gut zu erreichen.

Auf einer Fläche von über 17.000 Quadratmetern entsteht ein modernes Trainingszentrum für die verschiedensten Einsatzlagen. Neben einer Raumschießanlage mit zwei Schießständen wird es weitere Gebäude mit zum Teil komplett eingerichteten Wohnungen und einer Gaststätte sowie einen Bankschalter geben, in denen vom täglichen Einsatzgeschehen bis hin zu Amok-Lagen die unterschiedlichsten Einsatzsituationen trainiert werden können. In einer befahrbaren Halle können die Polizisten diverse Anhaltesituationen mit Fahrzeugen und den damit verbundenen Gefahren in einem geschützten Rahmen trainieren. Mehrere Mattenräume für das Training von professionellen Eingriffstechniken bieten den Beamtinnen und Beamten auch für diesen Bereich der Fortbildung optimale Trainingsbedingungen. miz