Polizisten bei Angriff verletzt

Einsatz

+ © Christian Beier (Symbol) Ein Polizist steigt für einen Einsatz aus dem Polizeiwagen. © Christian Beier (Symbol)

In Hückeswagen hatten zwei Polizeibeamte gegen 11.20 Uhr am Freitag einen 34-Jährigen in der Wilhelm-Blankertz-Straße kontrollieren wollen, der sich zuvor verdächtig verhalten hatte.

Auf Befragen gab der alkoholisierte 34-jährige Hückeswagener laut Polizeibericht Personalien an, die sich nach einer kurzen Überprüfung als falsch herausstellten.

Als der Mann daraufhin durchsucht werden sollte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen und wehrte sich gegen ein Festhalten der Polizisten. Bei einem anschließenden Gerangel zog sich ein Polizist leichte Verletzungen zu. Nachdem auf der Wache Wipperfürth die richtigen Personalien geklärt waren, wurde der 34-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands ermittelt. -gf-

