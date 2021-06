Polizist, der gerne mit Bürgern spricht

Bürgernähe

+ © Moll, Jürgen (jumo) Andreas Roth im Gespräch mit Peter Goldstraß am Etapler Platz. Der Bezirksbeamte ist dort häufiger anzutreffen. © Moll, Jürgen (jumo)

Der Bezirksbeamte für Hückeswagen, Andreas Roth, ist meist zu Fuß unterwegs.

Von Joachim Rüttgen

Kaum hat Andreas Roth den Satz gesprochen „Präsenz ist für einen Bezirksbeamten das A und O“, da eilt auch schon der erste Bürger auf ihn zu. Roth steht am Etapler Platz, mitten drin im Geschehen der Innenstadt. Da gibt es immer was zu regeln, zu beantworten oder auf etwas hinzuweisen. „Vor allem Ältere nutzen die Gelegenheit, um mit mir ins Gespräch zu kommen, da brauchen sie nicht in mein Büro kommen“, sagt Roth.

Das macht auch Peter Goldstraß an diesem kalten Morgen, als er Roth auf die untragbaren Zustände vor dem Neubau am Etapler Platz vor der Volksbank hinweist. Immer wieder finde er dort Hundehaufen.

BEZIRKSBEAMTE SPRECHSTUNDEN Montag, 10 bis 11 Uhr, Donnerstag, 17 bis 18 Uhr, Bürgerbüro, Bahnhofsplatz, 1. Etage. AUFGABEN Schulwegsicherung, Fahrradausbildung, Verkehrserziehung, Wachbesichtigung, Ordnungspartnerschaft, Aufenthaltsermittlung, Ermittlung nach Straftaten.

Roth verweist den Bürger an den neuen Ordnungsdienst der Stadt, verspricht aber auch, selbst ein Auge offen zu halten. „Denn die Hundehaufen in der Innenstadt sind in der Tat ein Riesenproblem, das ich jeden Tag sehe“, sagt er. Die Ignoranz von fünf bis zehn Prozent der Hundehalter sei enorm. Denen sei das völlig egal, weil sie, so deren Argumentation, Hundesteuer zahlen würden. „Mich ärgert eine solche Einstellung“, sagt Goldstraß. Und stößt bei Roth auf Verständnis. Der Bezirksbeamte hat festgestellt, dass sich das Problem verstärkt hat.

Die Wegwerfgesellschaft begegnet ihm fast täglich, da gibt es sogar Autofahrer, die ihre Aschenbecher mitten auf dem Platz ausleeren.

Seit neun Jahren wohnt Roth in der Schloss-Stadt, sein Sohn ist hier zur Schule gegangen. Ihn kennen viele Leute, es wird viel gegrüßt an diesem Morgen. Diesen offenen Dialog mag Roth, wenn er raus geht zu den Bürgern. Er möchte Kommunikationstreffpunkt sein. Auch Landrat Jochen Hagt fordert mehr Präsenz auf der Straße, verstärkt in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt. Der Bezirksbeamte macht alles, was seine Kollegen im Streifenwagen machen, dazu gehören auch Verwarnungen und Knöllchen.

Dass er alleine unterwegs ist, macht nichts. Seine Befugnisse sind dadurch nicht eingeschränkt. Die Klassiker: Autofahrer, die sich nicht anschnallen oder das Handy am Ohr haben. „Gerade in der Innenstadt mit vielen Fußgängern ist das besonders gefährlich“, warnt Roth, der jeden Tag zu Fuß unterwegs ist. Er wohnt in Wiehagen, kommt zu Fuß zur Arbeit – „das sind nur 2,8 Kilometer“ – und erwandert sich so seine Heimatstadt zwischen Island, Schloss und Etapler Platz. Je nach Wetter geht es auch raus zur Wupperaue oder nach Kleineichen.

Der Frühdienst beginnt um 7 Uhr, meist mit der Schulwegsicherung an Blumen-, Bach- oder Kölner Straße. „Auf 10 000 Schritte pro Tag komme ich täglich“, sagt Roth, der immer mit Funkgerät und Handy unterwegs ist. „Ich höre auch den Funk der Einsatzfahrzeuge, könnte also sofort funken, wenn ich Unterstützung brauche“, sagt er. Die freie Arbeit und Zeiteinteilung reizt ihn, außerdem der Kontakt nach draußen. Meistens ergeben sich viele zufällige Gespräche.

Für Roth ist klar, dass es eine Stadt ohne Kriminalität nicht gibt, „wenn nix passiert, ist eine Stadt tot“, sagt er. Nach häuslicher Gewalt muss Roth auch Gefährderansprachen halten. „Ich decke das gesamte Spektrum polizeilicher Arbeit ab“, sagt er.

Persönlich betroffen machen Roth alle Einsätze, bei denen Menschen gestorben sind. „Das ist immer unschön, denn rein rechtlich besteht immer die Möglichkeit, dass der Tod nicht natürlich eingetreten ist. Deshalb wird die Kripo eingeschaltet, was bei vielen Bürgern auf Unverständnis stößt“, sagt er. Das sei dann schon seine sehr hohe Belastung.

Den Streifenwagen hat Roth stets vor der Tür geparkt. Damit kann er die Kollegen draußen auch bei Unfällen unterstützen. Große Probleme gibt es seiner Meinung nach in Hückeswagen nicht. In der Kriminalitätsstatistik liege die Schloss-Stadt ganz weit unten. „Das sollten die Menschen schätzen, wenn sie hier wohnen“, meint er.