Polizei findet Waffen und Drogen

Insgesamt 17 Objekte wurden von einem Spezialeinsatzkommando durchsucht.

Hückeswagen/Radevormwald. Die Nacht war für einige Hückeswagener am vergangenen Freitag bereist gegen 6 Uhr am Morgen beendet. Übereinstimmend berichteten die Menschen von einem lauten Knall, der auch beim Altstadtfest am vergangenen Wochenende großes Thema war und immer wieder von Besucherinnen und Besuchern diskutiert wurde.

Der Grund war ein Polizeieinsatz, bestätigte Polizeisprecher Michael Tietze auf Anfrage unserer Redaktion am Montagmittag. „Es fanden Durchsuchungen in einem Verfahren um Betäubungsmittel statt“, erklärte er. Im Einsatz war dabei auch ein Sondereinsatzkommando.

Größeres Verfahren nahm in Hückeswagen seinen Anfang

Nach Angaben von Michael Tietze und in Rücksprache mit Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer wurden dabei insgesamt 17 Objekte in Hückeswagen und Radevormwald, aber auch in Halver, Gladbeck, Langenfeld, Bergisch Gladbach, Duisburg und Altenkirchen durchsucht.

„Es handelt sich um ein größeres Verfahren, das in Hückeswagen seinen Anfang nahm und bei dem wir durchführende Polizeibehörde waren“, erklärte Tietze dazu weiter.

Sichergestellt wurden in den 17 Objekten unter anderem mehrere Schusswaffen, von denen einige zwar frei verkäuflich sind, deren Besitz aber im Zusammenhang mit dem Vorwurf eines Betäubungsmittel-Handels strafrechtlich durchaus verschärfend wirken kann, sagte Tietze. Dazu zählen unter anderem Schreckschusspistolen und auch Luftpistolen.

Außerdem fanden die SEK-Kräfte in den durchsuchten Objekten noch eine ganze Reihe von Mobiltelefonen, Bargeld in einem höheren fünfstelligen Bereich sowie in sieben Objekten auch Betäubungsmittel – „in kleinen Mengen“, sagte Tietze.

Die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft in Köln laufen. Festnahmen gab es nach seinen Angaben am Freitag bei den länderübergreifenden Einsätzen in NRW und Rheinland-Pfalz nicht.