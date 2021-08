Löwen-Grundschule: Politiker fordern Generalunternehmer

Neubau-Pläne

Stefan Mallwitz sitzt für die SPD im Rat. „Um die Anforderungen umsetzen zu können, benötigen wir einen Generalunternehmer"

Der Zeitplan ist nicht zu halten. Mehrheit der Fraktionen wollen nun weitere Verzögerungen vermeiden.

Von Joachim Rüttgen

Mit großer Mehrheit unterstützen die Fraktionen den Vorschlag von Architekt und Stadtverwaltung, den Neue Grundschule wird modern und offen an einen Generalunternehmer zu vergeben. Der soll die Gewerke an Fachunternehmen vergeben und die Arbeiten koordinieren. Die FaB sieht den Vorschlag dagegen kritisch. Sie befürchtet, dass nach ausgelaufener Betriebserlaubnis zum 1. Januar 2022 im alten Gebäude an der Kölner Straße etwas passieren könnte. Außerdem stelle sich die Frage, ob die Schule nicht schon vor Ablauf der Betriebserlaubnis „unterm Hintern zusammenbreche“, gab Oliver Junginger im Schulausschuss zu bedenken. Zudem verdiene ein Generalunternehmer Geld damit, dass seine Subunternehmer möglichst billig arbeiten. Das wirke sich auf die Qualität der geleisteten Arbeit aus.

Zweifel, die CDU, SPD, UWG, Grüne und FDP nicht teilen. „Wir halten den Vorschlag mit dem Generalunternehmer für eine gute Idee. Eine mögliche Verzögerung von einigen Monaten ist realistisch, aber nicht so dramatisch“, meint Michael Wolter, UWG-Fraktionsvorsitzender. Es könne niemand davon ausgehen, dass die Schule zwischen Weihnachten und Neujahr umziehe, sondern eher im Frühjahr 2022.

Außerdem könne er sich nicht vorstellen, dass der Kreis ein halbes Jahr vor Fertigstellung der Schule verlangt, dass sich die Löwen-Grundschule für drei Monate einen alternativen Standort suchen muss. Zudem ließen die personellen Engpässe beim Gebäudemanagement keinen Spielraum.

Auch für Christian Schütte, Fraktionsvorsitzender der CDU, gibt es keine andere Wahl. „Wir sind zeitlich eng getaktet, der Zeitplan ist schon nicht mehr zu halten, und die Vergabestelle kann das Projekt nicht stemmen“, sagt er.

FDP will warten, bis Verlängerung der Betriebserlaubnis vorliegt

Das findet auch Stefan Mallwitz, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender. „Um die Anforderungen umsetzen zu können, benötigen wir einen Generalunternehmer“, sagt er. Er müsse bei der Vielzahl an zu planenden Tätigkeiten die Gewerke aufeinander abstimmen und koordinieren.

Keinen anderen Weg als mit einem Generalunternehmer sieht Egbert Sabelek (Grüne): „Das Risiko ist zu groß, dass wir nicht alle Firmen für die Gewerke bekommen und sich der Neubau viel mehr verzögert“, sagt er. Mit einem Generalunternehmer gehe das schneller und günstiger. „Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Landrat die Schule für drei Monate schließt.“ Diese Verlängerung der Betriebserlaubnis vom Kreis muss nach Ansicht der FDP vorliegen, bevor die Politik die Entscheidung für ein Generalunternehmen trifft, fordert Fraktionsvorsitzender Jörg von Polheim.