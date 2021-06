Politiker beraten über brisante Themen

Politik

Vier Fachausschüsse tagen ab heute.

Sitzfleisch und Geduld müssen die Hückeswagener Lokalpolitiker in den kommenden zehn Tagen aufbringen, denn dann steht ein wahrer Sitzungsmarathon an. Los geht es heute, 17.30 Uhr, im Kultur-Haus Zach. Dann lautet das Motto „Unsere Bibliothek unter zwei Dächern“. Die Stadt lädt zur Ergebnispräsentation für das Projekt „Gemeinsame Bibliothek Hückeswagen-Wipperfürth“ ein. Durch eine Projektgruppe der Technischen Hochschule Köln unter der Leitung von Prof. Dr. Tom Becker wurden die Optionen untersucht, wie eine mögliche Kooperation zwischen den Bibliotheken Wipperfürth und Hückeswagen aussehen kann.

Im Hauptausschuss geht es um die Straßenreinigung

Morgen, 17 Uhr, treffen sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses im Gemeindezentrum Lindenberg. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, die Auflösung des Bergischen Transportverbandes sowie das Thema „Brandverhütungsschau“.

Weiter geht es am Donnerstag, 8. November, 17 Uhr, im Multifunktionalen Sitzungssaal (Mufusisa) am Bahnhofsplatz 8, wenn der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt tagt. Hier geht es vor allem um einen aktuellen Stand beim Projekt „Leader Bergisches Wasserland“ zur Förderung des ländlichen Raums sowie um den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohngebiet Eschelsberg“. Außerdem sollen in dem Areal Grün- und Freizeitflächen entstehen. Das Bürgerbad und die Sporthalle bleiben erhalten. Die Flächen der Reithalle inklusive des Reitplatzes und der östliche Tennisplatz können derzeit nicht gekauft werden und werden deshalb vom Geltungsbereich des neuen Bebauungsplanes ausgenommen. Die Kosten für das Bauleitplanverfahren trägt die Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft (HEG).

Um den Straßenzustand und eine Bewertung geht es im Ausschuss für Bauen und Verkehr am Dienstag, 13. November, 17 Uhr, im Mufusisa am Bahnhofsplatz. Außerdem auf der Tagesordnung: die Umbenennung eines Teilstücks des Hambüchener Weges in Marienstraße und die neue Zuordnung der Hausnummern Marienstraße 6 und 10. rue