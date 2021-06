Politik sucht Standort für neue Feuerwache

Einsatzkräfte

Die Feuerwache an der Bachstraße ist in die Jahre gekommen und entspricht in vielen Punkten nicht mehr den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.

Das gefährdet zunehmend den funktionellen Feuerwehreinsatz. Zu diesem Urteil kommt die Stadtverwaltung. Deshalb wird über einen Ausbau oder Neubau an einem neuen Standort nachgedacht. Das Büro K-Plan aus Siegen hat die Vorplanung übernommen und wird am 31. Januar in der Sitzung des Finanzausschusses (17 Uhr, Rathaus) verschiedene Standorte vorschlagen, die in Frage kommen. Für die Planung in diesem Jahr sind 150 000 Euro bereitgestellt. Für die Feuerwache selbst bis 2020 insgesamt 5,85 Millionen Euro. kam