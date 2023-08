Phoenix will nach Legions auch Conquerors bezwingen

Hückeswagen/Gummersbach. Die Footballer des ASC Phoenix, die montags auf dem Sportplatz Schnabelsmühle trainieren, bleiben in ihrer Gruppe der NRW-Liga das Maß aller Dinge. Beim ersten Heimspiel der Saison am vorigen Samstag im Stadion Lochwiese in Gummersbach setzte sich das Team mit 22:20 gegen die Neuss Legions durch. Das nächste Heimspiel in Gummersbach steigt bereits am Samstag gegen die Kleve Conquerors. Mit einem Sieg würde das Team den zweiten Tabellenplatz in der NRW-Liga sichern. -büba-