Phoenix-Footballer starten erfolgreich in neue Saison

ASC gewinnt in der NRW-Liga die ersten beiden Auswärtspartien

Hückeswagen. - büba- Die NRW-Liga beendeten die Footballer des ASC Phoenix in der vorigen Saison als Zweiter. Und jetzt zum Start der neuen Saison sieht es für das Team von Headcoach Cevin Conrad wieder sehr gut aus. Das erste Spiel gewann die Mannschaft, die abwechselnd Theorie und Praxis in Gummersbach und auf dem Sportplatz Schnabelsmühle in Hückeswagen trainiert, gegen die Kleve Conquerors mit 20:0. Auch das zweite Spiel gegen die Elsen Knights entschieden die Bergischen mit 12:7 für sich.

Da zwei Mannschaften kurzfristig ihren Rückzug aus dem Spielbetrieb erklärt haben und diese Spiele für die Phoenixe gewertet werden, steht das Team derzeit mit 8:0-Punkten knapp hinter den Heinsberg Bisons auf Platz zwei der NRW-Liga.

Bis zu ihrem ersten Heimspiel im Stadion Lochwiese in Gummersbach wird es etwas dauern: Erst am Samstag, 12. August, 17 Uhr, geht’s gegen die Neuss Legions. Vorgesehen ist, dass jedes Team einer Fünfer-Gruppe der zweigeteilten NRW-Liga jeweils ein Heim- und Auswärtsspiel gegen die anderen Teams seiner Gruppe sowie ein Spiel gegen jedes Team der anderen Gruppe bestreitet. Alle Mannschaften aus den Gruppen West (mit Phoenix) und Ost werden in einer Tabelle geführt. „Natürlich freut sich das Team auf das erste Heimspiel vor den mittlerweile zahlreichen Fans“, berichtet Pressesprecherin Gaby Priesmeier. So hat der ASC Phoenix in der vorigen Saison mit mehr als 700 American-Football-Begeisterten einen Rekord für das Stadion Lochwiese aufgestellt.