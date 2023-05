Pfarrerin: Kirchenentwidmung war absehbar

Letzter Gottesdienst wird morgen in der Kirche an der Kräwinklerbrücke gefeiert wird.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Am vergangenen Wochenende kamen zwölf Menschen in die evangelische Kirche an der Kräwinklerbrücke, die zur Gemeinde Bergisch Born gehört – darunter Pfarrerin Dr. Anke Mühling.

„Unsere kleine Gemeinde mit etwa 780 Mitgliedern gibt es ja praktisch nur noch wegen der pfarramtlichen Verbindung mit Hückeswagen“, sagte Mühling. Die Kirche Kräwinklerbrücke, idyllisch in einem Wäldchen gelegen, wird für die warme Jahreszeit fit und sauber gemacht. „Es geht um den letzten Gottesdienst, der am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr stattfindet. In diesem Zusammenhang wird die Kirche entwidmet werden“, sagte Mühling. Das bedeutet nichts anderes, als dass die 70 Jahre alte Kirche künftig nicht mehr als Gottesdienststätte fungiert. „Das ist die Voraussetzung für den Verkauf des Gebäudes“, erläuterte Anke Mühling.

Das sei eine Entwicklung, die sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet hatte. „Es war schon länger klar, dass wir diesen Schritt würden gehen müssen – schon bevor ich meinen Dienst in Bergisch Born angetreten habe“, sagte die Pfarrerin, die 2019 ins Oberbergische gekommen war, um die Nachfolge von Reinhard Feyka anzutreten. „Seit Ende 2018 finden hier keine Gottesdienste mehr statt. Die Zahl der Gottesdienstbesucher – die allerdings sehr treu waren, das muss man schon sagen – ist kontinuierlich gesunken. Zum Ende hin war es nur etwa eine Handvoll“, sagte Anke Mühling. „Mit einer kleinen Gemeinde, wie wir sie nun einmal sind, kann man keine zwei Predigtstätten halten.“

Da müssten natürlich auch die Unterhaltskosten im Blick gehalten werden. „Wir haben die Kirche in Bergisch Born und das große Gemeindehaus. Beides muss in den kommenden Jahren energetisch saniert werden – die Landeskirche hat die Vorgabe gemacht, dass die Gemeinden bis 2035 klimaneutral sein müssen. Das kostet Geld und Ressourcen – so dass wir in diesem Zusammenhang unsere Kräfte bündeln müssen“, betonte die Pfarrerin. Auch wenn in der Kirche immer noch gerne Trauungen abgehalten würden, könne das nicht rechtfertigen, das Gebäude weiter zu halten.

Für Anke Mühling wird der Entwidmungs-Gottesdienst der erste sein, den sie am Kirchberg 3 feiern wird. „Ich bin ja erst nach dem bislang letzten Gottesdienst nach Bergisch Born gekommen“, sagte sie. Es sei ein trauriger Anlass, gerade weil „viele Menschen an der kleinen Kirche mit ihrer besonderen Lage hängen. Aber es geht ja weiter“, sagte Anke Mühling. Man wolle nach vorne blicken und das auch deutlich machen. Das solle auch der Tenor des Gottesdienstes am Sonntag sein. „Wir wollen deutlich machen, dass zwar das Kapitel Kräwinklerbrücke beendet ist, aber das keineswegs das Ende der Gemeinde bedeutet“, sagte Anke Mühling.

So wolle man auch bewusst auf einen dramatischen Abschluss verzichten. „Natürlich gab es Ideen, die Gegenstände, die aus der Kirche mitgenommen werden sollen – die Altarkerzen, das Antependium, das Kreuz und die Bibel – in einer Prozession nach draußen zu tragen. Davon haben wir aber abgesehen“, sagte Anke Mühling. Stattdessen wolle man eine schöne Feier erleben, Erinnerungen austauschen und mit Feyka, Superintendentin Antje Menn, dem Christlichen Chor Bergisch Born und den Gemeindemitgliedern einen feierlichen Schlussstrich ziehen. Auch die Glocke soll ausgebaut werden – „sie wird einen Ehrenplatz im Gemeindehaus in Bergisch Born bekommen“, sagte die Pfarrerin.

Ausgeschlossen sind ein Bordell oder eine Spielhalle

Was dann mit der entwidmeten Kirche geschehen soll, ist noch offen. „Das Gebäude ist im Baunutzungsplan mit einer Nutzung im sozialen Bereich festgelegt. Einer entsprechend anderen Nutzung müsste dann eine Änderung des Baunutzungsplans vorausgehen“, sagte Anke Mühling. Natürlich seien von der Landeskirche bestimmte Nachnutzungen ausgeschlossen. „Ein Bordell oder eine Spielhalle etwa“, sagte Anke Mühling.

Sie hofft auf eine rege Teilnahme am Entwidmungsgottesdienst am morgigen Sonntag. „Es wäre ein schöner Abschluss. Sinnvoll wäre es allerdings, Fahrgemeinschaften zu bilden – denn die Parkplatzsituation vor Ort ist bekanntermaßen überschaubar“, sagte die Pfarrerin.

Hintergrund

Kirche: Auch wenn die Kirche an der Kräwinklerbrücke schon 70 Jahre alt ist, sie wurde 1953 eingeweiht, wurde sie nur 65 Jahre davon genutzt. Der Entwidmung am Sonntag sind fünf Jahre der faktischen Nichtnutzung für reguläre Gottesdienste vorausgegangen.

Erinnerungen: Nach dem Gottesdienst zur Entwidmung am Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr wird es einen Imbiss geben, bei dem auch die Gelegenheit zum Austausch besteht. „Bringen Sie gerne alte Fotos oder andere Erinnerungsstücke mit“, sagt Anke Mühling.