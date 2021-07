Persian lobt 20 Jahre Zusammenarbeit

Gewerbe

Mit dem Ende des Ausbaus der Clarenbachstraße und der Carl-Benz-Straße ist West 2 erschlossen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Normalerweise sind bei Ortsterminen in Gewerbe- oder Baugebieten rote Bänder zu durchschneiden oder erste Spatenstiche zu tätigen. Nicht so gestern im Gewerbegebiet West 2, als Bürgermeister Dietmar Persian mehrere Ratsmitglieder sowie Mitarbeiter der beteiligten Baufirma, der Stadtverwaltung und der Oberbergischen Aufbau-Gesellschaft bei kalten Temperaturen an der Clarenbachstraße empfing.

„Die Bauarbeiten an der Carl-Benz-Straße und der Clarenbachstraße sind im Herbst beendet worden. Das ist eine gute Gelegenheit, um einmal zu zeigen, was in West 2 auf die Beine gestellt worden ist – denn damit ist der Ausbau des 40 Hektar großen Gewerbegebiets endgültig fertiggestellt“, sagte Persian. Etwa 460 000 Euro hätte der letzte Bauabschnitt mit etwa 3000 Quadratmetern Fahrbahn und 550 Quadratmetern Gehweg gekostet.

Die Zahlen zum Gewerbegebiet waren ebenfalls beeindruckend: 35 Hektar reine Gewerbefläche, eine über 20-jährige Erschließungs- und Vermarktungsgeschichte seit dem ersten Spatenstich sowie ein Gesamtvolumen von 11,5 Millionen Euro.

„Viele Menschen haben sich über mehrere Wahlperioden in Hückeswagen für die Erschließung von West 2 eingesetzt. Es ist eine echte Erfolgsgeschichte“, betonte Persian. Im Moment stehe noch ein Grundstück im Stadtbesitz zur Veräußerung frei, außerdem eines im Privatbesitz. Für beide würden jedoch Gespräche laufen.

Der Bürgermeister lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fraktionen im Rat und der Verwaltung: „Es geht nur, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht.“ Nur so hätten die vielen Arbeitsplätze geschaffen und die vielen Unternehmen – aus Hückeswagen und der Umgebung – in West 2 angesiedelt werden können.

Man habe immer das große Ganze im Blick gehabt

Persian erinnerte zudem an die ersten Schritte, als im Gewerbegebiet noch grüne Wiese war. „Die Verkaufsverhandlungen mit den Landwirten, denen die Wiesen gehörten, waren seinerzeit nicht einfach. Und auch die Gespräche mit den Anwohnern, etwa in Scheideweg oder Oberdorp dauerten ihre Zeit“, sagte Persian. Man habe dabei aber immer das große Ganze im Blick gehabt: „Und das ist letztlich das Gute für unsere Stadt.“ Auch UWG-Fraktionschef Michael Wolter betonte: „Eine so gute – und vor allem produktive – Zusammenarbeit über 20 Jahre hinweg ist selten. Andere Kommunen planen 20 Jahre, ohne zu irgendeinem Ergebnis zu kommen.“ So mache Kommunalpolitik Spaß, fügte der UWG-Chef noch hinzu.

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Willi Endresz warf einen Blick in die Zukunft: „Wir machen jetzt praktisch nahtlos mit der Erschließung des Gewerbegebiets West 3 weiter.“

GEWERBEGEBIETE INFO In Hückeswagen gibt es derzeit sechs Gewerbegebiete mit insgesamt rund 60 Hektar gewerblich genutzter Fläche: Nord (Mü hlenweg, Brücke), West 1 (Wiehagen), West 2 (Winterhagen), Ost 1 (Peterstraße), Ost 2 (An der Schlossfabrik) und Süd (Kobeshofen). Die Planungen für West 3 im Dreieck Kammerforsterhöhe/Junkernbusch/Heidt laufen derzeit.

„West 2 war und ist ein wesentlicher und wichtiger Schritt, denn so werden Gewerbesteuern generiert, die für jede Stadt enorm wichtig sind“, erklärte SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Grasemann. Er sagte weiter, dass sich die Schloss-Stadt keine Sorgen um die Zukunft machen brauche, wenn sie mit West 3 auf diese konstruktive Weise weitermache. Mario Lemm von der Baufirma Lemm aus Kürten, die unter anderem für den letzten Ausbauabschnitt zuständig war, sagte: „Uns wurde von Seiten der Verwaltung bei allen Fragen und Problemen immer schnell geholfen. Das kenne ich aus anderen Kommunen leider auch anders.“ Uwe Cujai, Geschäftsführer der Oberbergischen Aufbau-Gesellschaft, langjähriger Begleiter der Stadtentwicklung glaubt weiter an eine erfolgreiche Zusammenarbeit.