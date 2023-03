Persian als „Digitalpolitiker“ ausgezeichnet

Urkunde des Bundesverbands Breitbandkommunikation.

Gerade erst zog Dietmar Persian mit seiner Wipperfürther Amtskollegin Anne Loth und BEW-Geschäftsführer Jens Langner ein positives Fazit nach Beendigung des Breitbandausbaus in beiden Städten, da gab es eine besondere Überraschung für den Bürgermeister: Die Initiative des Bundesverbands Breitbandkommunikation (BREKO) zeichnete ihn als „Digitalpolitiker“ aus. Die Urkunde überreichte Roman Skrodzki, Referent für Kommunalpolitik des BREKO, am Mittwoch im Schloss. Anlass für die Ehrung war Persians „hohes Engagements für den Ausbau der digitalen Infrastruktur“. Nominiert hatte ihn die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW), die zuvor das Siegel „Echte Glasfaser“ erhalten hatte.

Die Initiative, die im Rahmen der Kampagne „Fiber for Future“ ins Leben gerufen worden war, sucht Deutschlands engagierteste Lokalpolitikerinnen und -politiker, die für den digitalen Wandel stehen und sich für die entsprechenden Rahmenbedingungen in ihrer Kommune einsetzen. Mit der Anerkennung werde die Bedeutung des Engagements von Kommunalpolitikern für den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur hervorgehoben, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. So seien in Hückeswagen im Rahmen der Breitbandförderung schon frühzeitig die Weichen für einen „echten“ Glasfaserausbau gestellt worden. Inzwischen sind vor allem in den bislang unterversorgten Außenbereichen und allen Gewerbegebieten Glasfaseranschlüsse verfügbar. Persian betonte, dass perspektivisch jedes Gebäude in der Schloss-Stadt ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollte: „Der stetige und konsequente Ausbau des Glasfasernetzes in Hückeswagen ist mir ein besonderes Anliegen.“

Ziel ist vollständige Erschließung mit Glasfaserinfrastruktur

Inzwischen ist in allen Bereichen der Stadt Internet mit einer Downloadrate von mindestens 30 Mbit/s verfügbar, in allen Gewerbegebieten sogar eine Glasfaseranbindung mit 1000 Mbit/s. „Langfristig müssen wir sicherstellen, dass in allen Stadtgebieten eine vollständige Erschließung mit Glasfaserinfrastruktur erfolgt“, betonte der Bürgermeister, der sich über die Auszeichnung freut. „Sie gebührt mir aber nicht allein, sondern ich bedanke mich bei allen Kollegen und Partnern, die mit uns gemeinsam die Idee zur Umsetzung gebracht haben.“ Darin schloss er auch die Hansestadt Wipperfürth ein, mit der das Breitband-Förderprojekt gemeinsam angegangen wurde, sowie die BEW, „die den Ausbau der unterversorgten Außenbereiche und auch der Gewerbegebiete in Hückeswagen erfolgreich umgesetzt hat“. BEW-Geschäftsführer Jens Langner ergänzte: „Als die Städte Hückeswagen und Wipperfürth sich 2017 gemeinsam entschieden hatten, beim Ausbau der unterversorgten Gebiete direkt auf echte Glasfaser zu setzen, hat das zum Teil noch für Verwunderung gesorgt.“ Im Rückblick könne man nur resümieren, dass diese Entscheidung absolut richtig war, betonte er.

BREKO ist ein Glasfaserverband mit mehr als 440 Mitgliedsunternehmen. Als solcher setze er sich für den Wettbewerb im deutschen Telekommunikationsmarkt ein, versicherte Skrodzki. „Wir freuen uns, mit Dietmar Persian einen Lokalpolitiker auszuzeichnen, der mit Weitblick das Potenzial der ,echten‘ Glasfaser erkannt hat.“ -büba-