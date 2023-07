Partyabende sorgen jede Menge gute Laune

Im Festzelt der Schützen ging es am Freitag und Samstag richtig ab.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Kurz vor dem großen Höhenfeuerwerk am Samstagabend war die Stimmung im Festzelt der Schützen auf dem Höchstpunkt angelangt. Dafür gesorgt hatte Entertainer Kurt Kokus – ein Allround-Talent in Sachen Comedy, Gesang und Trompetenspiel. Die Schützen hatten den Wipperfürther für eine 45-minütige Show-Einlage engagiert, was sich als Glücksgriff erwies. Denn aus anfänglich verhaltenem Mitklatschen stand nach kürzester Zeit auch der letzte Zeltbesucher von seinem Stuhl auf und sang die kölschen Gassenhauer begeistert mit.

„Ich habe hier schon 1973 mit meinem Vater auf der Bühne gestanden“, sprach der Entertainer und ehemalige Manager von Jürgen Drews sein 50-jähriges Bühnenjubiläum an. Gesanglich interpretierte er Party-Schlager von Wolfgang Petry, Udo Jürgen und DJ Ötzi und damit Lieder, die wohl so gut wie jeder kennt.

+ Beim Auftritt von Entertainer und Sänger Kurt Kokus hielt es die Festzelt-Besucher nicht mehr auf ihren Stühlen. © Heike Karsten

Die Handy-Taschenlampen gingen an, als Kurt Kokus das Kaputte-Buxe-Lied „Ich war noch niemals in New York“ anstimmte, wo im Text unter anderem eine zerrissene Jeans besungen wird. Bei dem Stück „Drink doch eine met“ zückte der Musiker seine Trompete, wofür er vom Publikum mit der zuvor eingeübten „Applausstufe drei“ belohnt wurde.

Am Ende seines Kurzauftritts holte Kurt Kokus einige Schützen, darunter König Lutz Annacker und Schützenchef Stefan Lorse auf die Bühne und dankte ihnen für die tolle, viertägige Veranstaltung: „Sie versuchen alles preislich kleinzuhalten, damit jeder Spaß haben kann.“ Tatsächlich verzichtete der Schützenverein auf Eintrittspreise, beziehungsweise stellte es den Besuchern frei, einen freiwilligen Eintritt zu zahlen.

Vor und nach dem Feuerwerk hielt die Band Kärnseife die Stimmung im Zelt hoch. Zum zweiten Mal hintereinander standen die fünf Musiker aus Remscheid, Wattenscheid, Erkrath und Leichlingen beim Hückeswagener Schützenfest auf der Bühne. Sie brachten die Festzelt-Besucher mit ihrer tollen Show und dem mitreißenden Repertoire nicht nur zum Singen und Tanzen, sondern auch zum Rudern. So bildeten sich beim Stück „Aloha heja he“ mehrere lange Sitzschlangen auf dem Boden, bei denen zum Takt der Musik gerudert wurde.

„Wir nehmen immer neue Stücke in unserem Repertoire auf, aber die Gassenhauer bleiben natürlich“, sagte Bandmitglied Markus Marzen. Im vorigen Jahr wurden die Schützen von einigen begeisterten Gästen angesprochen, die dazu geraten hatten, die Band auch im nächsten Jahr wieder zu engagieren, wie Stefan Lorse berichtete. Diesem Wunsch kam der Verein nun nach.

Neben vielen Hückeswagenern waren auch Mitglieder befreundeter Schützenvereine zum Feiern in die Schloss-Stadt gekommen, darunter auch der Schützenverein Wildschütz. Die 14 Vereinsmitglieder aus allen Generationen hatten sichtlich Spaß am Samstagabend im Schützenzelt. „Es ist gut – wie immer“, brachte Peter Hanika die Stimmung mit wenigen Worten auf den Punkt.

Schon am Freitagabend wurde im Festzelt getanzt. Die aus Hückeswagen stammende Band Harry Polter stand zum dritten Mal beim Schützenfest auf der Bühne. Unter dem Motto „Wir spielen nicht vor den Leuten, sondern mit ihnen“ heizten sie den Partygästen bis kurz vor Mitternacht richtig gut ein. Christine Selbach, die mit ihrer Familie zum Feiern aufs Schützenfest gekommen war, hatte viel Freude an der Musik: „Wir haben die Band schon auf dem Altstadtfest und zuletzt vor sechs Wochen gesehen. Wir finden die einfach gut“, sagte die Hückeswage-nerin. Die fünf Bandmitglieder sind mittlerweile zwar in Dortmund, Düsseldorf und Münster sesshaft geworden und treten auch deutlich häufiger überregional auf. „Wir kommen aber immer wieder gerne hierher zurück“, sagte Gitarrist Simon Kammerer.

Immerhin sei der Schützenverein einer der ersten gewesen, der der damaligen Newcomer-Band eine große Bühne für einen öffentlichen Auftritt zur Verfügung gestellt hatte. Neben Kammerer standen Gitarrist Bastian Felder, Schlagzeuger Johannes Persian sowie Sänger und Frontmann Tobias Wingenbach auf der Bühne. Der verhinderte Dominik Hoh wurde von Dennis Brenscheidt am Bass vertreten. Auch der Platz vor dem Festzelt war gut besucht. Dort standen die Festbesucher rings um die Bier- und Imbissstände oder saßen in Gesprächen vertieft an den Bierzeltgarnituren. „Es ist schön, mal wieder Leute zu treffen“, sagte Melani Bakhat. Gerne erinnert sie sich noch an die großen Schützenfeste in den 90er Jahren zurück, die eine „ganz andere Hausnummer“ gewesen wären. Dennoch: Dem Schützenverein war es erneut gelungen, tolle Partyabende für Jedermann auf die Beine zu stellen, was finanziell ein Kraftakt für die Schützen und ihre Vereinskasse bedeutet.

Hintergrund

Treue: Ein verlässlicher Partner der Hückeswagener Schützen ist Zeltwirt Achim Wielpütz. Seit 1968, und damit seit 55 Jahren, sorgen seine Familie und sein Team für den Aufbau des großen Festzelts zum Schützenfest und ebenso für die Bewirtung der Gäste. „Bis heute ist noch keiner verdurstet. Wir sind mittlerweile gute Freunde geworden“, betonte Schützenchef Stefan Lorse schon vor fünf Jahren.

Unternehmen: Die Familie Wielpütz aus Troisdorf bietet Zelte, Zeltverleih, Getränkeausschank mit Bewirtung und Catering für Veranstaltungen und Betriebsfeste mit bis zu 3000 Personen an. Das Team sorgt dabei für einen schnellen und reibungslosen Aufbau. Die Zeltgrößen variieren zwischen 300 und 3000 Quadratmeter.