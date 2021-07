Die Parteien am rechten und linken Rand spielen keine große Rolle

Landtagswahl

+ © Sven Schlickowey Im Glaspalast präsentierte die Stadtverwaltung gestern die einlaufenden Wahlergebnisse. Das Interesse an der Wahl hielt sich in Grenzen. © Sven Schlickowey

Die Wahlbeteiligung stieg wieder auf fast 64,65 Prozent. Regina Billstein hatte gegen Peter Biesenbach nicht den Hauch einer Chance.

Die Musik spielte bei der Landtagswahl im Gummersbacher Kreishaus. Aber auch in Hückeswagen feierte die CDU nach dem grandiosen Wahlsieg. Die Kräfteverhältnisse im Norden des Kreises sind eindeutig: Hückeswagen siegte über Wipperfürth. Oder anders ausgedrückt. Der Hückeswagener Peter Biesenbach ließ der Wipperfürther Rechtsanwältin Regina Billstein nicht den Hauch einer Chance. Nicht in einem einzigen Stimmbezirk Hückeswagens kam die SPD-Kandidatin bei den Erststimmen auch nur annähernd an die Stimmenzahl des Lokalmatadors.

Allgemeine Erleichterung herrschte am Abend im Glaspalast, wo die Stadtverwaltung einer kleinen Schar von interessierten Bürgern die Ergebnisse präsentierte, über das eher schwache Abschneiden am linken und rechten Parteienspektrum. Die Linke holte im Wahlkreis 23 nur 3,93 Prozent der Zweitstimmen und war damit noch schwächer als im Landesdurchschnitt, wo die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Im Landtag vertreten ist die AfD zwar, im Norden des Oberbergischen Kreises ist sie aber nicht so stark wie von manchen Beobachtern erwartet. Die AfD holte 6,81 Prozent der Zweitstimmen. Das ist schlechter als das Landesergebnis.

Zufrieden zeigten sich die meisten Politiker, dass die Wahlbeteiligung nicht noch weiter abgerutscht ist. Vor fünf Jahren gingen nicht mal mehr sechs von zehn Wahlberechtigten zur Wahlurne. Das hat sie bei dieser Landtagswahl geändert. Die Wahlbeteiligung liegt im Nordkreis bei 64,65 Prozent. kam