Park Wupperaue soll genutzt werden

+ © Sven Schlickowey Sieht auch im Herbst idyllisch aus, wird aber nur selten genutzt: die aus Mitteln der Regionale 2010 neu gestalteten Wupperauen. © Sven Schlickowey

Eine Projektgruppe traf sich, um Ideen zu entwickeln, wie aus der kaum genutzten Wiese ein attraktiver Treffpunkt werden kann.

Von Sven Schlickowey

Er könnte eines der besonders schönen Schmuckstücke der Stadt sein - und liegt doch meist ungenutzt brach. Der Park in den Wupperauen zwischen der Alten Ladestraße und der Wupper, im Rahmen der Regionale 2010 von einem Nürnberger Planungsbüro gestaltet, hat sein Potenzial bis heute nie richtig ausgeschöpft. Das soll sich nun ändern. Und Interessierte sind eingeladen, daran mitzuarbeiten.

+ 2015 wurde auf der Wiese ein Oster-feuer abgebrannt. © Roland Keusch

Wie Bürgermeister Dietmar Persian berichtet, traf sich in der vergangenen Woche eine lose Gruppe von Vertretern der Ratsfraktionen, Kirchen, des Stadtsporverbands, des Jugendzentrums und der Verwaltung, um über das Thema zu beraten. Dabei sei schnell klar geworden: Egal, wie der Park in den Wupperauen zukünftig genutzt wird, braucht es Menschen, die sich langfristig darum kümmern. „Wir brauchen eine Art Betreiberkonzept“, sagt Persian. „Denn die Stadt kann das nicht leisten.“ Denkbar sei ein eigens gegründeter Verein oder ein Zusammenschluss anderer Organisationen, so der Bürgermeister.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © RGA

Dabei sei die Nutzung und Gestaltung der Fläche noch völlig offen, Vorschläge ausdrücklich erwünscht, sagt Persian. „Man könnte die Fläche zum Ballspielen nutzen oder als öffentlichen Grillplatz. Und natürlich soll es auch Platz für Jugendliche geben, wo sie chillen können.“ Da die Wupper-auen Überschwemmungsgebiet sind, sei der Bau eines Gebäudes schwierig. Basketballkörbe, Grills oder ähnliches aufzustellen, aber durchaus möglich. „Das muss alles besonders genehmigt werden, aber das bekommen wir hin“, ist der Bürgermeister sich sicher. Auch in der Finanzierung sieht er nicht das eigentliche Problem, dabei könnten Sponsoren helfen. Entscheidend sei aber, dass die neu errichteten Anlagen vernünftig betreut würden.

„Die Wiese sieht ja eher aus wie ein Acker.“

Dietmar Persian, Bürgermeister

Es ist nicht der erste Versuch, zusätzliches Leben in die Wupperauen zu bringen. 2014 war ein Vorschlag der SPD, den Bereich mit einer Boule-Bahn oder einem Volleyballfeld auszustatten, aus Kostengründen im Planungsausschuss abgelehnt worden. Ein Jahr später installierte die Biologische Station Oberberg Sitzgelegenheiten und Schautafeln, die aber eher von Radfahrern und Spaziergängern, die auf dem Radweg unterwegs sind, genutzt werden.

Der halbkreisförmige „Schlenker“ an der Wupper entlang mit seinen beiden Sitzgelegenheiten aus Natursteinen dient oftmals Jugendlichen als Treffpunkt, was wegen deren Hinterlassenschaften auch schon mehrfach für Ärger gesorgt hat. Die Wiese zwischen den beiden Wegen (Persian: „Die sieht ja eher aus wie ein Acker.“) wird nur selten genutzt, zum Beispiel für das jährliche Sommergespräch der SPD, Freiluftgottesdienste der Evangelischen Allianz oder beim Trassentreffen im Juni.

AUENPARK WUPPER Früher war die Wupper vom Hückeswagener Stadtzentrum so gut wie nicht sichtbar, verborgen hinter Sträuchern und Büschen. Das änderte sich mit der Regionale 2010. Mit Fördergeldern wurde der Auenpark, wir er offiziell heißt, geschaffen. Außerdem wurden Zugänge zum Fluss gebaut.

Im Januar soll es ein zweites Treffen zum Thema geben - dann gerne mit weiteren Teilnehmern, wie Dietmar Persian betont. Zusätzliche Mitstreiter und Ideen seien erwünscht. Ort und Termin für das Treffen steht allerdings noch nicht fest.

Interessierte können sich im Büro des Bürgermeisters, Tel. (02192) 88100, melden und werden dann rechtzeitig eingeladen.