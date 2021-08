An Ostern bleiben die Christen zu Hause

Corona-Krise

Reguläre Gottesdienste können wegen der Corona-Krise nicht gefeiert werden. Aber es werden viele Alternativen angeboten.

Von Stephan Büllesbach und Heike Karsten

Hückeswagen. Wie in den Gemeinden der Schloss-Stadt an den Ostertagen die Auferstehung Jesu gefeiert wird, wird im Folgenden erläutert.

Evangelische Kirchengemeinde

Da mindestens bis zum 19. April weitreichende Einschränkungen für Veranstaltungen gelten, werden auch an Ostern keine evangelischen Gottesdienste in der Pauluskirche gefeiert, teilt Elvira Persian vom Presbyterium mit. Allerdings wird die Osterkerze entzündet. Deshalb wird die Pauluskirche am Sonntag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein. Wer möchte, kann sich das Osterlicht nach Hause holen – unter Einhaltung der üblichen Abstandsregeln. Eine eigene Kerze sollte mitgebracht werden. Um 9.30 Uhr werden – wie an vielen Orten in Deutschland - von allen Hückeswagener Kirchtürmen für 15 Minuten die Glocken läuten. Die Gemeindeglieder finden außerdem auf der Internetseite der Kirchengemeinde eine Handreichung zu einem „Gottesdienst im Wohnzimmer“ – als Anregung, zur Gottesdienstzeit alleine oder in der Familie Gottesdienst zu feiern.

Katholische Pfarrgemeinde

Das Kreisdekanat und der Evangelische Kirchenkreis An der Agger haben für Hausgottesdienste bis Ostermontag das Heft „Oberbergische Ostern“ herausgegeben, es liegt in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt und im Pastoralbüro, beides Weierbachstraße, aus. Tatsächlich werden Ostern einige Messen vom Pfarrvikar, Pater und Diakon in der Pfarrkirche gefeiert – jedoch ohne Gemeinde: Karsamstag, 21.30 Uhr, Feier der Osternacht; Ostersonntag, 9 Uhr, Festmesse; Ostermontag, 9 Uhr, Heilige Messe.

Freie evangelische Gemeinde Kreuzkirche

Die Predigten im Gottesdienst werden jeden Sonntag mitgeschnitten und können dann über die Internetseite der Gemeinde angehört oder über die Internet-Plattform Youtube angesehen werden. „Sie werden aber nicht gestreamt und somit nicht live zu sehen sein“, bestätigt Pastor Holger Heiden. Für einen Live-Gottesdienst, der im Internet übertragen würden, „bräuchten wir mehr Leute“. Aber auch so bekommen die Gemeindemitglieder an Ostersonntag einen fast normalen Gottesdienst mit Predigt, Musik von einer Band und Gesang zu sehen. „Nur das Abendmahl gibt’s natürlich nicht“, sagt Heiden.

Freie evangelische Gemeinde Strucksfeld

Wie an den vergangenen Sonntagen erhalten die Gemeindemitglieder auch für Ostersonntag einen Link, über den sie ab 10.30 Uhr den Ostergottesdienst online verfolgen können. Das teilt Markus Kottsieper vom Ältestenkreis mit. Der Gottesdienst wird ein paar Tage vorher – mit Predigt, Musik und Moderation – aufgenommen. Zudem bietet die FeG Strucksfeld täglich einen fünfminütigen Impuls an, der ebenfalls unter diesem Link zu sehen ist.

Neuapostolische Kirche

Die Hückeswagener Christen, die der Neuapostolischen Kirche angehören, können am Ostersonntag ab 10 Uhr einen Gottesdienst über Youtube verfolgen, berichtet Wolfgang Mörike. Bei der weltweiten Übertragung an Ostersonntag spricht Stammapostel Luc Schneider, der weltweit zuständige Repräsentant.

Freie evangelische Gemeinde Lindenbergstraße

Mit den Worten „Was sind das nur für krasse Zeiten“ beginnt Pastor Frank Junker seine Predigt im Gotteshaus der Freien evangelischen Gemeinde Lindenberg – vor leeren Stuhlreihen. Seine Worte werden dennoch gehört, die FeG veröffentlicht seit Mitte März die Gottesdienste virtuell auf der Internet-Plattform Youtube. „Es gibt viele Fernseh-Gottesdienst, aber wir wollen auch die Identifikation mit unserer Gemeinde erhalten“, erläutert Junker den Schritt in die digitale Welt. „Das Angebot wird gut angenommen“, weiß Junker auch aufgrund vieler positiver Rückmeldungen. Und auch Ostersonntag wird wieder einer zu sehen sein. Den Link zum Youtube-Kanal der FeG befindet sich auf der Internetseite der Gemeinde.

Zeugen Jehovas

Auf der Internetseite sind zwei besondere Videogottesdienste eingestellt. „Zur Einstimmung auf diesen besonderen Tag steht dort bereits jetzt die Aufnahme einer Predigt zur Verfügung, die Gottes Lösung für die globalen Probleme vorstellt“, sagt Sprecher Frank Herrmann.

EINSCHRÄNKUNG Eine Einschränkung ergibt sich bei der Evangelischen Kirchengemeinde aus der dringenden Empfehlung, das Haus nur für den Weg zur Arbeit und zum Einkaufen zu verlassen. „Aus diesem Grund ist entschieden worden, dass der Gemeindebrief während der Kontaktsperre nicht ausgetragen wird“, teilt Elvira Persian von der Gemeinde mit. Dem Presbyterium sei bewusst, dass von dieser Regelung vor allem ältere Gemeindeglieder betroffen sind, die häufig keine Möglichkeit hätten, sich über das Internet zu informieren. Sollte die Kontaktsperre nach den Osterferien jedoch aufgehoben werden, werde der Gemeindebrief zeitnah verteilt.