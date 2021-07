Ortsumgehung ist einen Schritt weiter

Für den Rotmilan, der wegen der B 237n weichen soll, ist ein Ausweichhabitat gefunden. Pläne gehen an die Bezirksregierung.

Von Karsten Mittelstädt

Seit Mitte der 1960er Jahre wird die Hückeswagener Ortsumgehung geplant. Weil das Nest eines Rotmilans, einer der größten und schutzwürdigsten Vögel Deutschlands, nahe der künftigen Trasse entdeckt wurde, stockte zuletzt das Planfeststellungsverfahren. Es musste erst eine Ausweichfläche, ein sogenanntes Ausweichhabitat, gefunden werden. Das ist jetzt gefunden. Der Rotmilan hätte eine neue Wohnung, wenn er denn dort überhaupt „einziehen“ will.

„Wir haben eine geeignete Fläche gefunden“, sagt Michael Henseler, Projektleiter bei Straßen NRW für die Hückeswagener Ortsumgehung B 237n. Er kennt sich gut aus in Hückeswagen, hat er doch bis 2014 im Tiefbauamt der Stadtverwaltung Hückeswagen gearbeitet. Das Waldgebiet, das für den Rotmilan reserviert wird, liegt im südlichsten Zipfel des Hückeswagener Stadtgebietes bei Odenholl, nahe der Stadtgrenze zu Wipperfürth. Das sind maximal 3 Kilometer Luftlinie vom jetzigen Nest entfernt. Ein Klacks für einen Rotmilan, doch ob in dem Ausweich-Habitat jemals ein Rotmilan leben und jagen wird, weiß niemand.

Noch nicht einmal die Experten der Biologischen Station. Dort gibt es mit Florian Schöllnhammer einen ausgewiesenen Fachmann. Er ist Projektkoordinator Rotmilan für das Bergische Land. Es geht bei der Straßenplanung nur darum, dem geschützten Tier eine mögliche Ausweichfläche zu bieten, mehr nicht. „Ein Rotmilan kann nicht umgesiedelt werden wie eine Kröte“, erklärt Schöllnhammer. Für ihn ist der Rotmilan so etwas wie der Weißkopfseeadler für die USA: Der Rotmilan wäre das passende deutsche Wappentier. Mit seiner imposanten bis zu 1,80 Meter großen Spannweite ist der Greifvogel durch seine gegabelten Schwanzfedern im Flug selbst für Laien leicht erkennbar.

„Der Rotmilan braucht bestimmte Lebensbedingungen“, sagt Schöllnhammer. Er braucht als Kulturfolger einerseits die vom Menschen geschaffenen offenen landwirtschaftlichen Flächen mit großen und kleinen Bäumen, für die Brut braucht er aber Ruhe und Abgeschiedenheit. Die ist vorbei, wenn erst einmal die Ortsumgehung gebaut wird, die weitgehend über die jetzige Kreisstraße 5 zwischen Westhoferhöhe und Westenbrücke gebaut wird.

Es dürfte noch mindestens bis 2018 dauern, bevor die ersten Bagger anrollen. Vermutlich wird es später, wenn im jetzigen Tempo weitergearbeitet wird. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat nur begrenzt Kapazitäten für die Ortsumgehung. Henseler rechnet damit, dass die Unterlagen in den nächsten sechs bis acht Wochen zur B

ROTMILAN

AUSWEICHHABITAT Die Ausgleichsfläche, die dem Rotmilan zur Verfügung gestellt wird, muss bestimmte Bedingungen erfüllen, zum Beispiel dass die Bäume nicht in den nächsten Jahrzehnten abgeholzt werden. NEST Den Rotmilan gibt es nur in Europa zwischen Malmö (Schweden) und Malaga (Spanien), besonders aber in Deutschland. Er hat eine der höchsten Schutzstufen. Im Winter zieht der Rotmilan in den Süden. Nur 60 Prozent der Jungvögel kommen wieder zurück. Etwa 80 Prozent der Rückkehrer nutzen das Nest vom Vorjahr. Ob das Nest bei Grüne Straße überhaupt noch von einem Rotmilan bewohnt ist, steht nicht fest. Experte Florian Schöllnhammer: „Es sieht derzeit nicht danach aus.“