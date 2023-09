Oktoberfest auf dem Aldi-Parkplatz: So funktioniert der Vorverkauf

„O’zapft is!“, heißt es am vierten September-Wochenende in Hückeswagen.

Hückeswagen. Denn Stefan Vöpel und das Team der Radevormwalder Firma „Die Alm ruft“ planen für das Wochenende Freitag und Samstag, 22. und 23. September, jeweils von 18 Uhr bis Mitternacht, ein Oktoberfest auf dem Aldi-Parkplatz an der Alten Ladestraße.

Der Freitag, 22. September, wird in Kooperation mit Bauer Veranstaltungstechnik aus Wipperfürth als „Kölsche Nacht“ mit DJ Hilsrocker veranstaltet; angeboten werden dann kölsche Spezialitäten wie Halver Hahn und Kölsches Kaviar. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Zünftig-bayerisch wird’s dann am Samstag, 23. September, wenn die „Gaudiprofis“ für entsprechende Stimmungsmusik sorgen. An diesem Abend gibt es unter anderem Weißwürste und Leberkässemmel. Die Karten für den Bayerischen Abend kosten 20 Euro.

Im Vorverkauf können sich Interessierte bereits entsprechende Bändchen sichern – sie gibt es in Rita‘s Weinlädchen, Islandstraße, sowie beim Altstadtfest am 9./10. September an der Champignonhütte auf dem Schlosshof, teilt Verena Vöpel mit.

Sie können zudem bei ihr unter Tel. 0162-3439344 oder per E-Mail an info@die-alm-ruft.de gegen Vorkasse bestellt werden.

Der Festplatz an der Alten Ladestraße wird für die Sause von Freitag, 22. September, bis Montag, 25. September, für Fahrzeuge gesperrt. büba



