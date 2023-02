Ohne Stadtplaner liegt vieles auf Eis

Mit dem Gelände der ehemaligen Grundschulen an der Kölner Straße hat die Stadt ein wertvolles Areal. Aber es bleibt offen, wie sie das in Zukunft nutzen will. Markus Reichwein (FDP) sprach das Thema im Planungsausschuss an: „Im Haushaltsentwurf ist der Abriss der alten Löwen-Grundschule enthalten – aber was ist mit dem Konzept zur Neunutzung des Grundstücks und eventuell auch der alten Schulgebäude ?“ Tatsächlich liegt das im Vorjahr nur in Grundzügen umrissene Konzept auf Eis. Den Grund nannte Bauamtsleiter Andreas Schröder: „Nach dem Weggang des Stadtplaners ist unsere Personalsituation desolat.“ Der Neue hatte zu Jahresbeginn kurzfristig abgesagt. -bn-