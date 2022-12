Ohne neue Leitung droht Kita das Aus

Für drei Kindergärten in katholischer Trägerschaft in Hückeswagen und Radevormwald sind drei Mitarbeiterinnen gesucht. Doch der Markt der Erzieherinnen scheint leergefegt zu sein.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Fachkräfte zu finden ist schwer. Das gilt auch für die Kindertageseinrichtungen, wo Erzieherinnen derzeit schwer zu finden sind. Davon kann Henry Wuttke, Verwaltungsleiter im katholischen Seelsorgeverband Radevormwald-Hückeswagen, ein Lied singen. Die katholischen Gemeinden in den beiden Städten betreiben zwei Kitas in Hückeswagen und eine in Rade. Während die Lage in der Nachbarstadt nicht so dramatisch ist, sieht es in der Schloss-Stadt anders aus: Gerade in der Kita Am Kamp ist das Problem akut.

„Wir haben hier den Fall, dass die langjährige Leiterin Barbara Renzel im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen wird“, berichtet Wuttke. „Das hat sich natürlich schon länger abgezeichnet, und wir haben verschiedentlich Aufrufe gestartet, um eine Nachfolge zu sichern.“ Bislang jedoch ohne Erfolg.

Auf Ausschreibungen gab es keine Rückmeldungen

Möglicherweise sei es unattraktiv, eine Kita-Leitung zu übernehmen, sagt Wuttke. „Man bekommt nur geringfügig mehr Gehalt, hat aber deutlich mehr Arbeit.“ Dass die Nichtbesetzung einer Leitungsposition durchaus gravierende Folgen haben könne, hat er von einer Kollegin in einer anderen Stadt gehört. „Dort gab es das gleiche Problem, und die Stelle konnte nicht besetzt werden. Die Konsequenz war, dass die Trägerschaft der Kita abgegeben werden musste“, sagt Wuttke.

Allerdings seien die bisherigen Resonanzen eher ernüchternd gewesen. „Wir haben intern nachgefragt, da kam überhaupt keine Rückmeldung“, sagt Wuttke. Auch auf die Stellenausschreibungen trifft das zu. „Ein riesiges Problem ist einfach, dass der Markt leer ist. Es gibt viel zu wenige Erzieher.“ Dem versuche man in den drei Kitas des Seelsorgeverbands entgegenzuwirken. „Wir bilden ja aus, und das vor allem auch über den eigenen Bedarf hinaus“, versichert Wuttke. Das nütze aber natürlich nicht kurzfristig. „Man kann ja auch nicht sofort nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses in die Leitungsebene wechseln.“

Eine Konsequenz sei nun, die Stelle der Leitung – aber auch alle anderen Stellen – möglichst offen auszuschreiben. „Alle denkbaren Stellenumfänge sind möglich, und auch der Einsatzort ist letztlich flexibel. Unterm Strich brauchen wir kurzfristig drei Vollzeitstellen“, betont der Verwaltungsleiter. Diese könnten aber auch als mehrere Teilzeitstellen besetzt werden. „Wir haben eine kleine Hierarchie, niemand muss bei uns alleine arbeiten. Dazu bieten wir auch sehr regelmäßige Fortbildungen an. Das wird auch speziell durch den Träger gefördert“, wirbt Wuttke.

Ein Hinderungsgrund ist die bisherige Voraussetzung für eine Beschäftigung bei einem katholischen Träger, in der katholischen Kirche zu sein. Das schließt nicht nur alle anderskonfessionellen Bewerber aus. Dazu kommt, dass im Zuge der zunehmenden Entfremdung von der Katholischen Kirche die Zahl der potenziellen Bewerber sinkt. „Die Bischofskonferenz hat darauf reagiert, so dass man nicht mehr katholisch sein muss“, sagt Wuttke. Ganz offen ist man da aber noch nicht, denn für Menschen muslimischen Glaubens ist die Arbeit in katholischen Einrichtungen noch immer nicht so einfach möglich.

Eine weitere Idee, um Personal zu akquirieren, richtet sich an Kinderpfleger, die sich berufsbegleitend zur Fachkraft weiterbilden können. Um das vorhandene Fachpersonal zu entlasten, will man in den drei katholischen Einrichtungen am Kita-Helfer-Programm teilnehmen, das sich gezielt an fachfremde engagierte Menschen richte. „In diesem Rahmen können einfache Arbeiten jenseits der pädagogischen Aufgaben übernommen werden“, erläutert Wuttke. All diese Anstrengungen sollen nun möglichst bald für Personalnachwuchs in den katholischen Kindertagesstätten sorgen. Wenn das nicht klappen solle, „dann weiß ich allerdings auch nicht wirklich weiter“, sagt Wuttke.

Hintergrund

Für die drei Vollzeitstellen, die in den Kindergärten in Hückeswagen und Rade neu besetzt werden müssen, wird jeweils ein Job-Bike ausgegeben, wie Verwaltungsleiter Henry Wuttke betont. Bei Interesse können sich Bewerber an Verwaltungsleiter Henry Wuttke wenden unter Tel. (0172) 5478138 oder per E-Mail:

henry.wuttke@erzbistum-koeln.de