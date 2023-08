Ohne Helfer geht beim Triathlon gar nichts

Mehr als 250 Ehrenamtler sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Selbst Kinder helfen auf der Strecke mit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen.Eine jede Großveranstaltung ist immer nur so gut wie die vielen fleißigen Helfer, die für den reibungslosen Ablauf sorgen. Dass der ATV-Triathlon am Sonntag nach vier Jahren Zwangspause wieder richtig durchgestartet ist, ist auch der Verdienst der gut 250 Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen, die entlang der Strecke im Einsatz sind.

ATV-Cheforganisator Sven Schäfer zeigte sich sehr zufrieden. „Wir hatten noch einmal aufgerufen, dass wir noch Helfer brauchen. Und da kam tatsächlich eine ganze Menge zusammen, so dass wir da sehr gut aufgestellt sind“, sagt er.

Mit seinen 85 Jahren dürfte Walter Sieper der wohl älteste Helfer sein. „Die haben mich angerufen und ich bin sofort dabei gewesen. Ich helfe bestimmt schon seit zehn Jahren bei den Parkplätzen oberhalb der Zornigen Ameise beim Einweisen mit“, erzählt er.

Manche Teilnehmer kommen von weit her

Dieses Jahr sei es zum ersten Mal so, dass mehr Besucher gekommen seien, als Platz für die Autos auf der großen Wiese sei. Ab etwa 10.30 Uhr hieß es daher nach dem obligatorischen „Moin“ in der Regel nur noch: „Da müssen Sie mal gucken, ob Sie noch was finden.“

Die Teilnehmer und Besucher würden auch von weither den Weg nach Hückeswagen finden, sagt Sieper. „Ich habe sogar Autos aus Hamburg gesehen – und aus Ungarn und Belgien.“ Auch sonst sieht man an den Autos Kfz-Kennzeichen aus der weiteren Umgebung: Leverkusen, Köln, Hamm, Düsseldorf und Aachen sind keine Seltenheit.

An der Ausgabestelle der Startunterlagen war ein fünfköpfiges Team unter der Leitung von Andreas Schnippering vor allem am Morgen schwer beschäftigt. „Manche Teilnehmer kamen auch schon am Samstagabend, um ihre Unterlage zu holen. Der größte Schwung kommt aber am Starttag“, sagte er.

Auch viele Kinder standen als Streckenposten bereit

Die meisten Teilnehmer würden sich gut zurechtfinden, es gehe daher meist um Orientierungsfragen, die zu klären seien. „Die sind aber recht schnell geklärt“, versicherte Schnippering.

Am Zieleinlauf am Sportplatz Schnabelsmühle stand Silvia Faenger-Gruhn mit ihrem Versorgungsteam. „Ich bin schon seit 1984 dabei“, berichtete die Hückeswagenerin. Es sei sehr schön, dass der Triathlon wieder stattfinde. „Wir haben hier Obst und Getränke – und Kuchen! – für die Athleten. Und zum Glück haben wir auch genügend Helfer gefunden.“

Darunter auch viele Kinder. Die standen entweder als Streckenposten bereit und feuerten an oder reichten den Sportlern Erfrischungen. „Da muss man zwar manchmal hinterher sein, damit sie nicht in die Luft gucken“, sagte Silvia Faenger-Gruhn lachend. „Aber insgesamt hat es super funktioniert.“