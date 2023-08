Ursel Böhl war die gute Seele

Die Hückeswagenerin konnte nicht ohne das Ehrenamt. Sie starb nach langer Krankheit am Sonntag.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. In Hückeswagen herrscht große Trauer: Ursula Böhl, in der Regel mit der Kurzform Ursel angesprochen, ist tot. Die beliebte Ehrenamtlerin starb am Sonntag voriger Woche nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren.

Erst im Mai war sie von der Interessengemeinschaft Frühschwimmer, für die sie viele Jahren lang nicht nur als Kassiererin aktiv gewesen war, einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt worden. Ursel Böhl war für mehrere Institutionen in der Schloss-Stadt über viele Jahre eine unverzichtbare Stütze, neben der IGF auch für das DRK und den Sozialverband VdK. So kümmerte sie sich etwa um die Schnittchen bei den VdK-Treffen und die Anmeldung bei Blutspenden. „Ich kann eben nicht ganz ohne Ehrenamt“, hatte sie noch 2020 versichert.

Für ihre Geburt im März 1940 im Krankenhaus Johannesstift war ihre Mutter extra die 300 Kilometer aus Delmenhorst, wo ihr Mann bei der Luftwaffe stationiert war, in die Schloss-Stadt gefahren.

Nach dem Krieg kehrte die Familie in die Heimatstadt zurück. Nach der Volksschule begann sie mit 14 Jahren bei Firma Rafflenbeul an der Wupper eine Ausbildung zur Steno-Konturistin. Danach folgten drei Jahre bei Busatis in Winterhagen, ehe sie Anfang der 1960er-Jahre zu Giersiepen in Bergisch Born wechselte. Von 1977 bis zu ihrer Frühberentung 1991 arbeitete Ursel Böhl in der OBI-Zentrale in Wermelskirchen als Personalsachbearbeiterin. Anschließend wurde das Ehrenamt zum Lebensmittelpunkt der Gehbehinderten. Als es 1993 darum ging, die Schließung des Hallenbads zu verhindern, hatten sich 40 Bürger zusammengetan und die IG Frühschwimmer gegründet. Ursel Böhl sorgte sich bis Februar 2016 um dessen Kasse. Die Trauerfeier für Ursel Böhl findet heute, Mittwoch, 2. August, ab 11 Uhr, in der Friedhofskapelle statt.