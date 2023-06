Ölaustritt: Stadt sperrt Wupperaue

Hückeswagen. Negative Erinnerungen an die Folgen der Hochwasserkatastrophe von vor zwei Jahren kamen am Dienstagnachmittag im Bereich der Wupperaue auf, als Spaziergänger einen Ölgeruch bemerkten und entsprechende Schlieren auf der Wasseroberfläche der Wupper entdeckten. Sie informierten daher umgehend gegen 14.50 Uhr die Feuerwehr, wenige Minutenspäter traf der Löschzug Stadt an der Alten Ladestraße ein.