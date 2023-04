40 Jahre Engagement: Oberster Förster der Region geht in den Ruhestand

Regionalforstamtsleiter Kay Boenig feierlich verabschiedet.

Hückeswagen/Wipperfürth/Radevormwald. Der Leiter des Regionalforstamtes Bergisches Land, Kay Boenig, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. NRW-Forstchef Daniel Hartmann und die Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Thomas Kämmerling und Andreas Wiebe, würdigten vor etwa 200 Besuchern das mehr als 40-jährige Engagement Boenigs.

Besondere Verdienste habe sich der scheidende Regionalforstamtsleiter durch seine Arbeit für die Forsteinrichtung erworben, die gewährleiste, dass durch die Bewirtschaftung nicht mehr Holz genutzt werde als nachwächst.

Die Liebe zur Natur habe der junge Kay Boenig bei der Waldarbeit in den Schulferien entdeckt. Nach dem Abitur studierte er in Freiburg Forstwissenschaften, nach dem Abschluss im Jahr 1981 leistete er seinen Referendardienst im Gebiet des heutigen Nationalparks Eifel. Mit 27 Jahren übernahm er die Leitung des Forstplanungsbezirks Bergisches Land in Wipperfürth, kümmerte sich um Waldinventur und Waldbiotop-Kartierung.

Nach der Gründung des Landesbetriebes Wald und Holz in 2005 und einer neuerlichen Organisationsreform in 2007/2008 folgte Boenig seinem damaligen Forstamtschef Günter Dieck ins neuerrichtete Regionalforstamt Bergisches Land und wurde dort Leiter der Schwerpunktaufgabe Waldplanung und später auch des Fachgebietes Privat- und Körperschaftswald.

Viele Herausforderungen in Boenigs Amtszeit

Ab Mitte 2016 leitete er das Forstamt zunächst kommissarisch und wurde schließlich 2017 zum Leiter dieses sehr großen Forstamtes mit seinerzeit etwa 75 Mitarbeitern bestellt.

In Boenigs Amtszeit fielen viele Herausforderungen, etwa die Dürrejahre 2018 bis 2022 mit gewaltigen Waldschäden durch Trockenheit und Borkenkäfer, die parallel verlaufende Übertragung der Holzvermarktung aus dem Privat– und Körperschaftswald auf eigens aufgebaute waldbesitzgetragene Vermarktungsorganisationen, der Übergang in die wettbewerbliche Erbringung von Beförsterungs-Dienstleistungen – und nicht zuletzt die Corona-Pandemie, die den Dienstbetrieb erheblich beeinflusste.

Während Boenigs Amtszeit wurden mit Kooperationspartnern neue Akzente gesetzt, etwa bei der Netzwerkarbeit im Cluster Holz, dem Ausbau von Umweltbildung und Waldpädagogik, dem Einsatz von Rangern in den Waldnaturschutz- und Erholungsgebieten und dem Einstieg in eine klimastabile Wiederaufforstung.

Die kommissarische Leitung des Regionalforstamtes hat der bisherige stellvertretende Leiter Hermann Fröhlingsdorf übernommen. s-g