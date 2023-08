Nur wenige Bürger sehen den Haushalt ein

Transparenz-Portal im Internet wird kaum genutzt.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. Wer wissen will, wofür die Stadt Geld ausgibt und was sie an Steuern, Gebühren oder auf anderem Wege einnimmt, hat ausreichend Gelegenheit, sich darüber bis ins Detail hinein zu informieren: Seit 2021 werden die Haushaltsdaten der Stadt unter anderem auf der Internet-Plattform haushaltsdaten.de der Firma eOpinio GmbH mitsamt grafischer Aufbereitung veröffentlicht. Das Problem ist nur: Keiner will's wissen!

Oder zumindest kaum einer: 2021 gab es durchschnittlich gerade einmal sechs Aufrufe der Internetseiten im Monat, 2022 immer noch weniger als zehn. Schlussfolgerung der Stadtverwaltung in einer Vorlage zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses: „Die Akzeptanz zur Nutzung des Systems in der Bevölkerung ist äußerst gering.“

Für die Verwaltung läge es deshalb nahe, das Angebot einzustellen, denn es müsse ein relativ hoher Aufwand geleistet werden: Im Rathaus müssen die Daten für die Internet-Plattform detailliert aufgearbeitet werden. „Damit ist ein führender Mitarbeiter der Verwaltung einmal im Jahr mehr als eine ganze Arbeitswoche lang beschäftigt“, berichtete Kämmerin Isabel Bever. Hinzu kämen Sachkosten von rund 1600 Euro jährlich für den Service. Sie schlug vor, den Vertrag mit dem Internet-Unternehmen zu kündigen. Alternativ könnten Info-Veranstaltungen für die Bürger zum Haushalt angeboten werden, die auch eine direkte Beantwortung von Fragen zuließen.

Damit zeigten sich die Politiker im Fachausschuss nicht einverstanden. Sie sprachen sich dafür aus, das digitale Infoangebot beizubehalten und zukünftig offensiver zu bewerben. Das könne unter anderem auch über die Internetseite der Stadt geschehen, die aktuell überarbeitet wird.

Weiterhin öffentlich beraten wird der aktuelle Haushalt jedes Jahr in den politischen Gremien. Im Regelfall bringt der Bürgermeister den Entwurf in der Dezember-Ratssitzung ein. Danach wird er im neuen Jahr in den Fachausschüssen beraten und schließlich vom Rat verabschiedet. Alle Sitzungen sind öffentlich, jeder Bürger kann als Zuhörer teilnehmen.

Allerdings ist es wie bei der Internet-Plattform: Die Chance auf Informationen aus erster Hand wird selten genutzt; Zuhörer sind die Ausnahme in den Ausschuss- und Ratssitzungen.