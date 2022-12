Nur eine Ampel auf B 237 soll nachts abgeschaltet werden

Zwei weitere Anlagen müssen in Betrieb bleiben.

Vor 13 Monaten hatte die SPD den Antrag im Stadtrat gestellt, dass die Ampelanlagen auf der Bundesstraße 237 nachts abgestellt werden – damit Energie gespart werden kann und die Autofahrer in dieser Zeit nicht vor dem Rotlicht stehen müssen, wenn weit und breit kein anderes Fahrzeug zu sehen ist. Die Politik stimmte dem SPD-Vorschlag in der letzten Ratssitzung 2021 auch einstimmig zu, allerdings stieß das bei der Kreisverwaltung nicht auf offene Ohren. Diese lehnte das nächtliche Abschalten der Ampeln ab; der Grund: Studien der Unfallforschung der Versicherer sprächen gegen eine generelle Abschaltung der Lichtsignalanlagen bei Nacht. Nun hatte Bürgermeister Dietmar Persian jedoch eine gute Nachricht für die Befürworter der Abschaltung.

Auf Anfrage von Stefan Mallwitz (SPD), was in dieser Hinsicht geschehe, antwortete er: „Wir haben vor kurzem die Mitteilung vom Straßenverkehrsamt des Oberbergischen Kreises erhalten, dass die Ampel an der Kreuzung in Winterhagen nachts abgeschaltet werden soll.“ Dafür sei aber eine Überarbeitung und Neuplanung erforderlich. „Wann das umgesetzt wird, wissen wir noch nicht“, sagte Persian. Die beiden anderen Ampeln auf der B 237 im Bereich des Stadtparks dagegen dürften – zum Ärger vieler Autofahrer – auch weiterhin nachts in Betrieb bleiben: „An diesen Schaltungen ist laut Straßenverkehrsamt keine Änderung möglich“, teilte der Bürgermeister mit. -büba-