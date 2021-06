Noch lahmt das schnelle Internet

Netzausbau

Beim weiteren Netzausbau für unterversorgte Gebiete wird Glasfaser bis in die Haushalte verlegt.

10,2 Millionen Euro bekommen Hückeswagen und Wipperfürth, wie Freitag berichtet, vom Bund für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes. Die gleiche Summe legt noch einmal das Land NRW drauf, wurde jedenfalls vor der Landtagswahl angekündigt. Auch wenn es sicher 2019 werden wird, bevor das restliche Stadtgebiet mit schnellem Internet versorgt sein wird, dafür dürfen sich alle in den Außenbereichen, die noch warten müssen, auf richtig schnelle Datenverbindungen freuen. Denn beim neuen Netz werden die Glasfaserleitungen bis in den einzelnen Haushalt verlegt.

„In unserer Ausschreibung steht, dass der Netzbetreiber Kapazitäten über 50 Mbit symmetrisch schaffen muss“, versicherte Bauamtsleiter Andreas Schröder, nachdem er den Bewilligungsbescheid in Berlin entgegengenommen hatte. Das geht nur mit Glasfaserkabel bis in die Haushalte. Die Telekom hatte bei ihrem Ausbau im vergangenen Jahr Glasfaserkabel nur bis zu den Verteilerkästen verlegt. Von dort bis in die Haushalte wird das herkömmliche Kupferkabel genutzt.

Und mit dieser Technik gibt es noch Probleme. Ingo Wildschütz von der Jung-Stilling-Straße in Kleineichen ist nicht der Erste, der verärgert ist, weil die Umstellung wieder verschoben wird. „Seit dem 28. Februar versuche ich, bei meinem Internetanbieter 1&1 Telecom einen Anschluss für 100 DSL zu bekommen“, schreibt er. Bereits fünfmal habe er einen Auftrag erteilt – „und fünfmal bekam ich wegen Port-Mangels eine Stornierung“. Nun soll er den Auftrag ein sechstes Mal erteilen.

Ähnliche Probleme hat Karl F. Kasokat. „Für den Bereich Lindenberg, unterer Bereich Wiehagen und die Sperberstraße sollten die Ausbaumaßnamen bis Ende März fertig sein. Leider hat dieser Bereich immer noch keinen Zugang, obwohl schon länger die neuen Kästen aufgebaut sind“, berichtet er.

André Hofmann, Pressesprecher der Telekom, bittet auf Anfrage erneut um etwas Geduld. „Die Nachbestückung ist angestoßen.“ Dabei handelt es sich um zusätzliche Leitungsmöglichkeiten.

Neben unzufriedenen Kunden gibt es auch zufriedene

„Wie das Prinzip der Steckdose: Wenn alle Stecker besetzt sind, brauchen sie neue. Leider ist das nur technisch nicht so einfach.“ Er könne aktuell keinen genauen Zeithorizont außer „in den nächsten Wochen“ nennen. „Wir bitten, die Unannehmlichkeiten für die Kunden zu entschuldigen“, sagt er.

Es gibt aber auch zufriedene Kunden. Jens Kalinke wohnt in Neuenherweg, also im Außenbereich. Er verfügt seit dem Netzausbau durch die Telekom über den Anbieter 1&1 über einen 100 Mbit/s-Zugang. „Ich komme im Schnitt auf 80 Mbit“, sagt Linke, der allerdings schon an die Zukunft denkt. „Glasfaser bis in die Haushalte, das wäre schon prima.“ rue/büba/kam