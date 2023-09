Noch keine klare Position zum Kanalnetz

Das Kanalnetz in Hückeswagen soll vom Wupperverband übernommen werden.

CDU-Stadtgespräch zur geplanten Übertragung an den Wupperverband.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. Seit einem Jahr ist die Übertragung des städtischen Kanalnetzes an den Wupperverband ein Thema im Rathaus und den kommunalpolitischen Gremien. Die Stadtverwaltung unter Bürgermeister Dietmar Persian will das Geschäft, das der Stadt etwa 60 Millionen Euro einbringt, unbedingt abschließen, der Verband will es auch, die umfassenden Vorarbeiten inklusive Abstimmung mit der Bezirksregierung sind weit fortgeschritten. Aber wird der Stadtrat auch zustimmen?

Die Entscheidung steht noch in diesem Herbst auf der Tagesordnung, aber die politischen Positionen sind noch nicht so klar. Das wurde am Montagabend im Kultur-Haus Zach deutlich: Die CDU hatte zum „Stadtgespräch“ eingeladen, um die Meinung der Bürger zum Thema zu hören.

Die parteiinterne Meinung ist auch nach einem Jahr Diskussion noch nicht ausgereift, wurde deutlich. Der Stadtverbandsvorsitzende Pascal Ullrich drückte es so aus: „Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir eindeutig ja oder nein sagen.“ Bei einer Klausurtagung der Partei am kommenden Wochenende soll eine klare Positionierung der CDU erarbeitet und so das abschließende Votum im Stadtrat vorbereitet werden. Auch die übrigen Fraktionen im Rat haben sich bislang nicht eindeutig positioniert, jedenfalls nicht öffentlich.

„Fluch oder Segen“ sind eher nicht im Kanalnetz zu finden

Das „Stadtgespräch“ hatte die CDU unter die Überschrift gesetzt „Kanalnetz-Übertragung: Fluch oder Segen für Hückeswagen?“ Gut 20 Parteimitglieder und interessierte Bürger kamen, um darauf eine Antwort zu finden. Dabei wurde schnell deutlich, dass Fluch und Segen für die Stadt doch wohl eher nicht im Kanalnetz zu finden sein dürften. Es geht am Ende um ein nüchternes Geschäft zwischen der Stadt und dem Wupperverband als nicht gewinnorientierter Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das ist, wie jedes große Millionengeschäft, mit Chancen und Risiken verbunden, die gegeneinander abzuwägen sind, betonte Ullrich.

Um dafür eine objektive Datengrundlage zu haben, fordert die CDU von der Verwaltung einen Gesamtbericht inklusive Betrachtung der finanziellen Auswirkungen. Ein Wirtschaftsprüfer soll außerdem die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Verwaltung prüfen. Gefordert wird auch eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes zu steuerlichen Fragen, die bei der Übertragung eine Rolle spielen. Ullrich: „Am Ende des Tages müssen wir überzeugt sein, dass die Lösung die beste für die Bürger ist, nicht die beste für den Wupperverband oder für die Verwaltung.“

Für den Normalbürger ist die Übertragung des Kanalnetzes kaum zu verstehen, auch Ullrich sprach von einem „intransparenten Konstrukt“. Interessant für den Einzelnen ist vor allem, was er in Zukunft an Abwasser-Gebühren zu zahlen hat, unabhängig davon, wer das Kanalnetz bewirtschaftet. Aussage von Stadt und Wupperverband dazu: Gebühren-Erhöhungen, die durch die Netz-Übertragung bedingt sein könnten, sind ausgeschlossen.

Am Ende des „Stadtgesprächs“ war die Meinung weiter durchwachsen, wie auch eine Online-Befragung der CDU mit wenigen Teilnehmern zeigte. Generell scheint das Interesse der Bürger am Thema nicht annähernd so groß, wie die Politiker es vermuten. Schon zu einer großen Bürger-Information der Stadt mit Vertretern des Wupperverbandes waren vor Wochen nur sehr wenige Hückeswagener erschienen.