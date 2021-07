Neues Pop-Album von Cosimo Erario

Musik

Der Gitarrenlehrer der Musikschule Hückeswagen hat sein siebtes Album herausgebracht.

Von Heike Karsten

Die neuste CD von Musikschuldozent Cosimo Erario ist „nicht unbedingt etwas zum Entspannen“, wie der

ZUR PERSON LEBENSLAUF Cosimo Erario wurde in Carbonara di Bari (Italien) geboren und spielte bereits mit sieben Jahren Gitarre. Später folgten Studien bei Siena Jazz und bei Ravenna Jazz. AUFENTHALT Nach einer langen Deutschlandtournee mit dem Varieté LA PIAZZA beschloss Cosimo Erario 1995, in Deutschland zu bleiben. Er lebt heute in Hürth und ist unter anderem als Gitarrendozent an der „Deutschen Pop Akademie“ aktiv. Im Jahr 2000 gründete er das Label „EGP records“.

Gitarrist und Sänger mit italienischen Wurzeln selber sagt. Die Songs seines mittlerweile siebten Albums beinhalten viele schnelle Rhythmen mit rockigen Einflüssen. „Salta il recinto“ lautet der Titel des neuen Albums, was übersetzt „Überspringe den Zaun“ bedeutet. „Verstecke dich nicht dahinter, gehe raus aus der Routine und finde neue Wege“, lautet die metaphorische Botschaft, die dahinter steckt. „Es ist eine Art Motivations-CD für die Hörer und auch für mich“, sagt der 50-jährige.

Schon seit dem Teenager-Alter schreibt der Gitarrist eigene Lieder und Texte. „Der Bedarf ist da“, sagt der Singer-Songwriter und Musikproduzent über das persönliche Bedürfnis, seine Emotionen musikalisch auszudrücken und eigene Lieder zu schreiben. Im Jahr 2010 hatte er eine Benefiz-CD zum Gedenken an die Opfer des eingestürzten Stadtarchivs heraus gebracht. Der Kölner war damals selbst von der Katastrophe betroffen.

Auch seinem fünfjährigen Sohn hat er schon Lieder gewidmet. Mit seinem sechsten Album, „The Diamond Quarter“, das viele ruhige Balladen enthält, hat Cosimo Erario zwei Awards in Los Angeles gewonnen. Sein aktuelles Album hebt sich nun durch rockige und funkige Töne deutlich ab. Die Texte behandeln ganz aktuelle Themen wie beispielsweise die Integration, die die Basis für den Song „Apro le braccia“ - „Ich öffne meine Arme“ bildet. Alle Liedtexte singt der gebürtige Italiener in seiner Muttersprache. „Das ist authentischer“, sagt Erario, der damit die kulturelle Verbindung zu seinem Heimatland spannt. Die 14 Songs des neuen Albums hat der Gitarrist in seinem eigenen Produktionsstudio „Orange Submarine Studio“ aufgenommen. Im Soundbox Studio in Köln wurden die Frequenzen bearbeitet. „Man ist irgendwann selbst nicht mehr objektiv“, erklärt er das externe Mastering.

Seit mehr als 20 Jahren unterrichtet er an der Musikschule

Im Oktober startete Cosimo Erario mit der Promotion seiner neuen CD. Vertrieben wird das Album hauptsächlich digital, über alle großen Portale wie Amazon, iTunes oder Spotify. Neben der Arbeit als Songwriter, Produzent und den etwa 50 Live-Auftritten im Jahr, gibt der Gitarrist seit mehr als 20 Jahren Unterricht an der Musikschule Hückeswagen, außerdem in Hennef und an der Deutschen Popakademie Köln. Er beherrscht nicht nur die Gitarre auf hohem Niveau.

Seine Eigenkompositionen sind abwechslungsreich und immer mit einer Botschaft und einem tieferen Sinn versehen. Die Melodien entstehen oft spontan. „Ich lasse die Musik durchfließen. Die Melodie muss auch nach zwei oder drei Jahren noch lebendig sein“, sagt der Künstler, der vielseitig musikalisch aktiv ist. Derzeit ist Cosimo Erario Teil der dreiköpfigen Band, die den Dokumentarfilm über eine der ältesten Zirkusfamilien Europas, die Familie Togni, mit Live-Musik begleitet. Das Projekt läuft unter dem Namen „Der Zirkus kennt keine Grenzen“ und wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gesponsert.